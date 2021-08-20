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الجزائر
مستشار رئيس الجمهورية للحركة الجمعوية في لقاء بمرسيليا

رفع عدد الرحلات الجوية الدولية قريبا

حسان حويشة
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رفع عدد الرحلات الجوية الدولية قريبا

قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالمهجر نزيه بن رمضان، إن خبرا سارا سيعلن عنه قريبا للجزائريين بالمهجر بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية الدولية.

وأفاد نزيه بن رمصان في لقاء مع فعاليات من الجالية الوطنية بمدينة مرسيليا جنوب فرنسا الخميس، حسب الناشط الجمعوي يوسف بوعبون، أن اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا ستعلن قريبا عن خبر سار للجالية الوطنية بالخارج بشأن زيادة عدد الرحلات الجوية، مفضلا أن يكون الإعلان من طرف اللجنة ذاتها كونها المخولة بهذه الأمور.

وذكر يوسف بوعبون في اتصال مع الشروق ان نزيه برمضان تلقى توصيات من جميعات وفعاليات الجالية الوطنية بمرسيليا بخصوص الرحلات الجوية وفتح الحدود.

بدوره، طلب مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج من الجمعيات الجزائرية بمرسيليا وفرنسا عموما، أن  تنظم نفسها وتتحد فيما بينها لمواجهة التحديات، كما تم التطرق لبرنامج الرئيس بخصوص الجالية والمرصد الوطني للمجتمع المدني والجمعيات التي خصص للجالية 4 مقاعد فيه سيعلن عنها قريبا، كما طلب اقتراحات وتصورات بشأن تنظيم الجالية الجزائرية بالخارج.

وخلال اللقاء ذاته، كشف نزيه بن رمضان عن جلسات للجالية الجزائرية بفرنسا ستتطرق لعدة مواضيع والخروج ببرنامج للجالية من حيث السكن والاستثمار وغيرها من خلال ورشات تخص الاستثمار والشباب والتعليم والدين الإسلامي والثقافة.

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