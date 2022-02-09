رفع عدد الرحلات الجوية نحو كندا بداية من هذا التاريخ!

أعلنت وزراة النقل عن رفع عدد الرحلات النظامية التجارية نحو كندا من ثلاثة رحلات أسبوعيا إلى خمسة رحلات وذلك إبتداء من يوم الإثنين 28 فيفري 2022.

وجاء في بيان لوزارة النقل “تطبيقا لقرار السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وفي إطار مجهودات الحكومة الهادفة إلى تدعيم البرنامج الحالي لرحلات الخطوط الجوية الجزائرية نحو مختلف الوجهات الدولية، تعلن وزراة النقل عن رفع عدد الرحلات النظامية التجارية نحو كندا (مونتريال) من ثلاثة رحلات أسبوعيا إلى خمسة رحلات وذلك ابتداء من اليوم الإثنين 28 فيفري 2022”.

وتابع البيان “للعلم فانه في إطار المعاملة بالمثل، سيتم ترخيص نفس عدد الرحلات (05) لشركات الطيران الكندية”.

كما سيتم دراسة إمكانية برمجة رحلات نحو وجهات دولية أخرى من طرف السلطات العليا حسب تطورات الوضع الصحي في البلاد.