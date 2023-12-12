-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر ستستقبل 400 طفل فلسطيني مصاب لتلقي العلاج
الجزائر

رفع عدد الرحلات الجوية نحو وجهات دولية من وإلى الجزائر

الشروق أونلاين
  • 553
  • 0
رفع عدد الرحلات الجوية نحو وجهات دولية من وإلى الجزائر
الخطوط الجوية الجزائرية

أعلنت وزارة النقل، يوم الثلاثاء، عن رفع عدد الرحلات الجوية نحو عدة وجهات دولية من وإلى الجزائر. 

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان الوزارة، حيث يتعلق ذلك بالرحلات الجوية نحو الوجهات الدولية التالية:

  • الجزائر – مدريد – الجزائر: الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع.
  • الجزائر – برشلونة – الجزائر: المرور من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.

كما سيتم إعادة تفعيل الرحلات الجوية -حسب البيان-  إلى كل من لبنان، و سوريا على النحو التالي:

  • الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر: بمعدل رحلة في الأسبوع، إبتداءً من 21 ديسمبر 2023

كما سيتم رفع عدد الرحلات عبر هذا الخط إلى رحلتين في الأسبوع، إبتداءً من 09 جانفي 2024، يضيف بيان النقل.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق خط جوي جديد على المسار التالي:

  • الجزائر – تندوف – أدرار – الجزائر: بمعدل رحلة في الأسبوع، حيث سيشرع في الإستغلال التجاري لهذا الخط إبتداءً من 17 ديسمبر 2023، كما سيتم رفع عدد الرحلات تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وذلك “عملا بالتوجيهات التي أسداها الرئيس تبون خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولاية تندوف، والمتعلقة بتلبية طلبات المواطنين والتكفل بتنقلاتهم من و إلى ولايات الجنوب الكبير”.

مقالات ذات صلة
وفاة 3 أعضاء من الوفد المرافق لوالي البيض.. وزير الداخلية يُعزي

وفاة 3 أعضاء من الوفد المرافق لوالي البيض.. وزير الداخلية يُعزي

“ميكانيكي” يقود عصابة لسرقة وتزوير وبيع السيارات

“ميكانيكي” يقود عصابة لسرقة وتزوير وبيع السيارات

وزير الطاقة في الدوحة لمناقشة التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية

وزير الطاقة في الدوحة لمناقشة التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية

الاستكشاف المنجمي: الموافقة على 140 عرضا تقنيا عبر 11 ولاية

الاستكشاف المنجمي: الموافقة على 140 عرضا تقنيا عبر 11 ولاية

التعليم العالي.. قرارات جريئة ودعم مطلق من رئيس الجمهورية

التعليم العالي.. قرارات جريئة ودعم مطلق من رئيس الجمهورية

التسوية النهائية لملف استصلاح الأراضي الفلاحية مطلع 2024

التسوية النهائية لملف استصلاح الأراضي الفلاحية مطلع 2024

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد