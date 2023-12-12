رفع عدد الرحلات الجوية نحو وجهات دولية من وإلى الجزائر

أعلنت وزارة النقل، يوم الثلاثاء، عن رفع عدد الرحلات الجوية نحو عدة وجهات دولية من وإلى الجزائر.

وجاء ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب بيان الوزارة، حيث يتعلق ذلك بالرحلات الجوية نحو الوجهات الدولية التالية:

الجزائر – مدريد – الجزائر: الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع.

الاستئناف بمعدل رحلتين في الأسبوع. الجزائر – برشلونة – الجزائر: المرور من 4 إلى 7 رحلات في الأسبوع.

كما سيتم إعادة تفعيل الرحلات الجوية -حسب البيان- إلى كل من لبنان، و سوريا على النحو التالي:

الجزائر – بيروت – دمشق – الجزائر: بمعدل رحلة في الأسبوع، إبتداءً من 21 ديسمبر 2023

كما سيتم رفع عدد الرحلات عبر هذا الخط إلى رحلتين في الأسبوع، إبتداءً من 09 جانفي 2024، يضيف بيان النقل.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق خط جوي جديد على المسار التالي:

الجزائر – تندوف – أدرار – الجزائر: بمعدل رحلة في الأسبوع، حيث سيشرع في الإستغلال التجاري لهذا الخط إبتداءً من 17 ديسمبر 2023، كما سيتم رفع عدد الرحلات تدريجيا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وذلك “عملا بالتوجيهات التي أسداها الرئيس تبون خلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى ولاية تندوف، والمتعلقة بتلبية طلبات المواطنين والتكفل بتنقلاتهم من و إلى ولايات الجنوب الكبير”.