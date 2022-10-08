100 مليون لقرض السيارة ومنحة التقاعد بـ32 مليونًا

رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية يكشف لـ"الشروق":

أدرجت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، تحسينات وتعديلات جوهرية على الضوابط العامة التي تسير ملف الخدمات بشكل عام، إذ تقرر الرفع في منح الأيتام والوفاة والتقاعد، بالإضافة إلى الرفع في سلفة السيارة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم وكذا الارتقاء بملف الخدمات الصحية عن طريق رفع نسبة التعويض عن العمليات الجراحية.

التكفل 100 بالمائة بالتلقيح الاصطناعي والعمليات الجراحية النادرة

كشف عبد القادر حمادوش، رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية، في تصريح لـ”الشروق”، عن شروع هيئته واللجان الولائية الـ60، في تجسيد جملة الضوابط العامة التي تحكم تسيير الخدمات الاجتماعية لفائدة أزيد من 800 ألف نستخدم، والمنبثقة أساسا عن أشغال الجمعية العامة المنعقدة أيام 3 و4 و5 أكتوبر الجاري بولاية الجلفة، والتي تهدف أساسا لتحسين مستوى مختلف الخدمات الاجتماعية، خاصة المستعجلة منها، وكذا التي تمس فئة كبيرة من المستفيدين.

التعويض عن تذكرة الحج كاملة وتوسيع الاستفادة من العمرة للأرامل

وفي نفس السياق، أعلن المسؤول الأول عن اللجنة، عن الرفع في مختلف المنح على غرار منحة الأيتام، حيث سيستفيد يتيم أحد الأبوين من زيادة في العلاوة الممنوحة والتي ستصل إلى 12 ألف دينار عوض 9 آلاف دينار المحددة في وقت سابق، في حين ستقفز المنحة الموجهة ليتيم الأبوين من 12 ألف دينار إلى 15 ألف دينار، بينما تقرر إدراج زيادة في “منحة الوفاة” بمليون سنتيم، لتقفز من 10 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار، بالمقابل سيستفيد متقاعدو التربية من زيادة صافية في منحة التقاعد، تقدر بـ7 ملايين سنتيم، إذ ستقفز العلاوة من 25 مليون سنتيم وهي القيمة المالية المعتمدة منذ 10 سنوات كاملة أي منذ 2012، إلى 32 مليون سنتيم.

وبخصوص ملف السلف، أضاف رئيس اللجنة بأن الجمعية العامة قد أقرت أيضا الرفع في السلفة الموجهة لاقتناء سيارة من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم. وذلك بالموازاة مع تصريحات أيمن عبد الرحمن، الوزير الأول، عن قرب انتهاء الحكومة من بلورة استراتيجية جديدة تهدف للوصول إلى حلول عملية وجذرية لشعبة السيارات، وذلك بغية التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة.

وفيما يتعلق بملف الخدمات الصحية، أكد رئيس اللجنة عبد القادر حمادوش بأنه تقرر الارتقاء بالخدمة والعمل على تحسينها وتطويرها، من خلال رفع التعويض عن فاتورة العلاج عند إجراء عملية جراحية من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة، وذلك على مستوى العيادات الصحية الخاصة غير المتعاقد معها. في حين أقرت الجمعية العامة أيضا التكفل التام بعملية “التلقيح الاصطناعي”، إلى جانب التكفل بنسبة 100 بالمائة بالعمليات الجراحية النادرة وبالأخص العمليات الجراحية الخاصة “بشبكية العين”.

كما أعلن محدثنا عن تكفل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات، بشكل تام بتذكرة الحج، من خلال رفع نسبة التعويض من 50 بالمائة إلى 100 بالمائة، إلى جانب توسيع الاستفادة من خدمة أداء مناسك العمرة، لتشمل فئة أرامل موظفي وعمال القطاع، بعد ما ظلت الاستفادة منحصرة في فئة الموظفين والمتقاعدين فقط.

يذكر أنه بموجب الاتفاقية التي عقدتها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مع الشركة الوطنية للتأمين في الفاتح سبتمبر الفارط، سيستفيد مستخدمو ومتقاعدو التربية وعائلاتهم من تخفيضات بنسبة 50 بالمائة على التأمين الشامل الذي يحتوي على العديد من الخيارات المتنوعة، من أجل تأمين ملائم ضد جميع الأخطار، قصد حمايتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم.