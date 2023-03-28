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رياضة

رفع قيمة التعويضات المقدمة للأندية في كأس العالم 2026 و2030

عمر سلامي
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رفع قيمة التعويضات المقدمة للأندية في كأس العالم 2026 و2030
ح.م
رئيس فيفا" انفانتينو و الخليفي رئيس رابطة الأندية الأوروبية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، ورابطة الأندية الأوروبية أن التعويضات التي يمنحها الفيفا للأندية التي ترسل لاعبيها لكأس العالم للرجال زادت بنحو 70%، لتصل إلى 355 مليون دولار بنسختي 2026 و2030.

ويوفر برنامج مزايا الأندية حصة من عائدات البطولات الدولية للأندية مقابل إرسال لاعبيها، ويوفر كذلك تكاليف العلاج في حال إصابة أي لاعب في أثناء اللعب على المستوى الدولي.

وتم تجديد مذكرة التفاهم في الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية المنعقدة بالعاصمة المجرية بودابست، ليقترب المبلغ الجديد من الضعف تقريبا، حيث كان المبلغ المخصص في بطولتي 2018 و2022 هو 209 ملايين دولار.

وقال رئيس الرابطة ناصر الخليفي إن “توقيع هذه الاتفاقية التاريخية يسعدنا. تقر مذكرة التفاهم بالدور المركزي للأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تمثيلها بالشكل الصحيح في عملية صنع القرار حول القضايا التي تؤثر عليها”.

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