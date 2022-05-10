-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
وزير السكن والعمران والمدينة يؤكد:

رفع كل العراقيل عن التجزئات الموجهة للبناء الفردي

خ. م
  • 335
  • 0
رفع كل العراقيل عن التجزئات الموجهة للبناء الفردي
أرشيف
وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي

سيتم العمل على رفع كافه العراقيل التي تقف أمام تمكين المستفيدين من التجزئات الأرضية الموجهة للبناء الفردي من الاستفادة الفعلية من الإعانات المالية المخصصة لهم، حسبما أكده الثلاثاء بأولاد جلال وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش زيارته لمصنع إنتاج مادة الجبس ببلدية أولاد جلال، وذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية، أنه سيتم وضع خريطة طريق مع السلطات الولائية لتمكين وصول هذه الإعانات لمستحقيها في “أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن “إجراءات بيروقراطية كانت وراء عدم تمكن أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد عبر الولاية من الحصول عليها من أصل أكثر من خمسة آلاف استفادوا منها ضمن حصص ممنوحة في برامج سابقة”.

وفي ذات السياق، أشار بلعريبي أن دائرته الوزارية تعمل وفق آلية عمل واضحة ضمن مساعي ترشيد النفقات، حيث قال: “لا معنى لمنح برامج سكنية جديدة للولايات ولديها مخزون من البرامج السابقة لم يتم تجسيدها على أرض الواقع”.

وأبرز الوزير أن هناك مساعي للعمل على ترقيه القطاع بوتيرة سريعة بالولايات الجديدة، مشيرا إلى أنه بعد تنصيب مديريات التجهيز والسكن والتهيئة العمرانية بها سيتم برمجة عدة مشاريع سكنية بهذه الولايات.

مقالات ذات صلة
لعمامرة يستقبل وزيرة الخارجية البوسنية

لعمامرة يستقبل وزيرة الخارجية البوسنية

الأساتذة المتعاقدون يهددون: الإدماج أو مقاطعة البكالوريا

الأساتذة المتعاقدون يهددون: الإدماج أو مقاطعة البكالوريا

10 سنوات للعسكري السابق محمد بن حليمة

10 سنوات للعسكري السابق محمد بن حليمة

تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة وحداد إلى 23 ماي

تأجيل محاكمة السعيد بوتفليقة وحداد إلى 23 ماي

قضية “جي بي فارما”: تأييد الإلتماسات بحق أويحي وسلال

قضية “جي بي فارما”: تأييد الإلتماسات بحق أويحي وسلال

شيخي: مجازر 8 ماي كان مخططا لها والرقم قد يصل 90 ألف شهيد

شيخي: مجازر 8 ماي كان مخططا لها والرقم قد يصل 90 ألف شهيد

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد