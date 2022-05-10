رفع كل العراقيل عن التجزئات الموجهة للبناء الفردي

وزير السكن والعمران والمدينة يؤكد:

سيتم العمل على رفع كافه العراقيل التي تقف أمام تمكين المستفيدين من التجزئات الأرضية الموجهة للبناء الفردي من الاستفادة الفعلية من الإعانات المالية المخصصة لهم، حسبما أكده الثلاثاء بأولاد جلال وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي.

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة، على هامش زيارته لمصنع إنتاج مادة الجبس ببلدية أولاد جلال، وذلك في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية، أنه سيتم وضع خريطة طريق مع السلطات الولائية لتمكين وصول هذه الإعانات لمستحقيها في “أقرب الآجال”، مشيرا إلى أن “إجراءات بيروقراطية كانت وراء عدم تمكن أكثر من ثلاثة آلاف مستفيد عبر الولاية من الحصول عليها من أصل أكثر من خمسة آلاف استفادوا منها ضمن حصص ممنوحة في برامج سابقة”.

وفي ذات السياق، أشار بلعريبي أن دائرته الوزارية تعمل وفق آلية عمل واضحة ضمن مساعي ترشيد النفقات، حيث قال: “لا معنى لمنح برامج سكنية جديدة للولايات ولديها مخزون من البرامج السابقة لم يتم تجسيدها على أرض الواقع”.

وأبرز الوزير أن هناك مساعي للعمل على ترقيه القطاع بوتيرة سريعة بالولايات الجديدة، مشيرا إلى أنه بعد تنصيب مديريات التجهيز والسكن والتهيئة العمرانية بها سيتم برمجة عدة مشاريع سكنية بهذه الولايات.