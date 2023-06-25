رفع كوطة الحليب للملابن.. وقائمة جديدة بالمواد المعنية بالتصدير

استحداث شركة جديدة لضبط الأسواق والحكومة تقرر:

قررت الحكومة رفع كوطة مسحوق الحليب للملابن ومراجعة حصص كل ملبنة مع إتاحة تصدير مواد جديدة حققت فائضا في السوق هذه السنة كالبطاطا والبصل، واستحداث شركة جديدة لضبط المنتجات الفلاحية في الأسواق تحت تسمية “ساربا”.

وترأس وزير التجارة و ترقية الصادرات الطيب زيتوني، رفقة وزير الفلاحة و التنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني، الأحد، بمقر وزارة الفلاحة، اجتماعا تنسيقيا حضره اطارات من القطاعين.

وحسب بيان لوزارة التجارة وترقية الصادرات، تلقت “الشروق” نسخة منه، تم خلال هذا اللقاء تقديم عرض مفصل حول وفرة المواد الفلاحية الواسعة الاستهلاك في الأسواق الوطنية، و التذبذب الذي عرفته بعض المنتجات خاصة في فترة فراغ الإنتاج، بالإضافة إلى تموين السوق بمادة أكياس الحليب المدعم والبقول الجافة.

وبمناسبة هذا اللقاء تم الإعلان عن إنشاء الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية “ساربا” بهدف ضبط التموين بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع و توجيه الفائض نحو التصدير لتحقيق التوازن في السوق الوطنية.

وفي هذا الإطار، أكد زيتوني، أن إنشاء الشركة الجزائرية لضبط المنتجات الفلاحية “ساربا” يهدف إلى رفع الصادرات خارج المحروقات، مشيرا إلى عقد محادثات بين الوزارتين من أجل النظر في تصدير مادة البصل، والثوم، والبطاطا، والطماطم الاصطناعية، إضافة إلى الأعلاف الحيوانية التي سجلت فائضا في الأسواق هذه السنة.

وبخصوص ضبط الأسواق، شدد الوزيران، على أهمية إعادة النظر والمصادقة على خارطة جديدة لتوزيع هذه المادة الأساسية، في إطار تموين وتنظيم السوق الجزائرية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ،الهادفة الى التحكم في السوق ومواجهة المضاربة وتذبذب توزيع مادة الحليب المدعم.

وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على رفع حصة المادة الأولية لحليب الأكياس المدعم للملبنات، لتغطية الطلب الوطني من هذه المادة الواسعة الإستهلاك، واعادة مراجعة حصص الملبنات حسب الإحتياجات.