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الجزائر

رفع مستوى التنبيه إلى الأحمر: موجة حر شديدة تتعدى الـ 48 درجة عبر 13 ولاية   

الشروق أونلاين
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رفع مستوى التنبيه إلى الأحمر: موجة حر شديدة تتعدى الـ 48 درجة عبر 13 ولاية   

رفع الديوان الوطني للأرصاد الجوية مستوى التنبيه حول الطقس للون الأحمر محذرا من موجة حر عبر عدة ولايات تتجاوز الـ 48 درجة.

وأفادت النشرية التي جاءت باللون الأحمر من المستوى الثالث أن الولايات المعنية هي: غليزان، الشلف، عين الدفلى، الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، جيجل، تيزي وزو، بجاية، سكيكدة، عنابة، الطارف وقالمة.

صلاحية النشرية من العاشرة صباحا إلى غاية السادسة مساء.

كما ستضرب موجة الحر ولايات المسيلة،باتنة ،قسنطينة، ميلة، الجلفة، البويرة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، معسكر، سعيدة وسيدي بلعباس وحملت هذه الولايات تنبيها من المستوى الثاني.

وفي تنبيه من المستوى الأول ستضرب موجة الحر ولايات: سطيف، برج بوعريريج، سوق أهراس، أم البواقي، بسكرة، أولاد جلال، المغيرـ الوادي، تقرت، تبسة وخنشلة.

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