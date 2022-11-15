رفع معاشات التقاعد في فرنسا إلى 1.100 أورو.. هل يستفيد المهاجرون الجزائريون؟

كشف وزير العمل في فرنسا أوليفييه دوسوبت مساء الإثنين، عن خطة لرفع الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1.100 أورو، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقال دوسوبت لصحيفة “إيكو”:”في ضوء نسب التضخم الحالية، وإعادة تقييم الأجر المضمون، نعتزم تجاوز 1.100 أورو في معاشات المتقاعدين”.

وأوضح الوزير الفرنسي أن الفئات التي ستكون معنية بهذه الزيادات، تتمثل في “متقاعدي الصناعات الكهربائية والغازية، وشركة النقل الحضري، وبنك فرنسا، وبعد مشوار مهني كامل”.

وكان تقرير للبرلمان الفرنسي في عام 2020، قد كشف عن تلقّي ما يزيد عن 405 آلاف متقاعدا جزائريا، يقيمون في الجزائر، لمعاشات التقاعد من صناديق فرنسية مختلفة.

ويحصل هؤلاء المتقاعدون على معاشات بقيمة تفوق 1.2 مليار أورو سنويا، حسب التقرير، الذي يضع الجزائريين في صدارة المستفيدين الأجانب من صناديق التقاعد الفرنسية.

لكن نفس التقرير، يشير إلى أن متوسط المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد الجزائري الواحد من الصناديق الفرنسية، لا يتجاوز 248 أورو شهريا. وهذا بالنظر إلى عدم وصول عدد سنوات عمل نسبة كبيرة من هؤلاء المتقاعدين إلى “الفترة الكاملة للتقاعد”.