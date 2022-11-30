رفع معاشات التقاعد في فرنسا.. هل يستفيد المهاجرون الجزائريون؟

تناقلت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع، قائمة صناديق التقاعد المعنية بزيادة معاشات المنتسبين إليها في فرنسا.

وتخصّ الزيادة التي ستكون سارية بداية من 1 جانفي المقبل، المنتسبين إلى الصناديق التالية:

صندوق التأمين على الشيخوخة (CNAV)،

صندوق موظفي الجماعات المحلية (CNRACL)،

صندوق متقاعدي الدولة (SRE)،

وصندوق التأمين على الشيخوخة للمهن الحرّة (CNAVPL).

نحو رفع الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد في فرنسا إلى 1.100 يورو

وفي 15 نوفمبر، كشف وزير العمل في فرنسا أوليفييه دوسوبت عن خطة لرفع الحدّ الأدنى لمعاشات التقاعد إلى 1.100 أورو، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وقال دوسوبت لصحيفة “إيكو”:”في ضوء نسب التضخم الحالية، وإعادة تقييم الأجر المضمون، نعتزم تجاوز 1.100 أورو في معاشات المتقاعدين”.

وأوضح الوزير الفرنسي أن الفئات التي ستكون معنية بهذه الزيادات، تتمثل في “متقاعدي الصناعات الكهربائية والغازية، وشركة النقل الحضري، وبنك فرنسا، وبعد مشوار مهني كامل”.

وكان تقرير للبرلمان الفرنسي في عام 2020، قد كشف عن تلقّي ما يزيد عن 405 آلاف متقاعدا جزائريا، يقيمون في الجزائر، لمعاشات التقاعد من صناديق فرنسية مختلفة.

ويحصل هؤلاء المتقاعدون على معاشات بقيمة تفوق 1.2 مليار أورو سنويا، حسب التقرير، الذي يضع الجزائريين في صدارة المستفيدين الأجانب من صناديق التقاعد الفرنسية.

لكن نفس التقرير، يشير إلى أن متوسط المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد الجزائري الواحد من الصناديق الفرنسية، لا يتجاوز 248 أورو شهريا. وهذا بالنظر إلى عدم وصول عدد سنوات عمل نسبة كبيرة من هؤلاء المتقاعدين إلى “الفترة الكاملة للتقاعد”.