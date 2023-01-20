-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

رفع 62.000 عريضة إلى وسيط الجمهورية في 2022

س.ع
  • 92
  • 0
رفع 62.000 عريضة إلى وسيط الجمهورية في 2022

تلقى وسيط الجمهورية مجيد عمور، ما يزيد عن 62.000 عريضة، طيلة العام 2022. من بينها 56 ألف عريضة تتعلق بإخطارات المواطنين حول ملفاتهم العالقة على مستوى الإدارات العمومية.

وقال عمور في مداخلته بلقاء الحكومة مع الولاة، الخميس، إن ما نسبته 60 بالمائة من هذه العرائض، قد تمّ التكفل بها ومعالجتها بصفة إيجابية.

وأكد وسيط الجمهورية في كلمته أن مصالحه تعمل “لتحسين أدائها، وتقليص آجال الردّ على كل عريضة تصل إليها من المواطنين. كمؤشر على حسن سير المرفق العام”.

وعُيّن عمور وسيطا للجمهورية، بموجب مرسوم رئاسي في سبتمبر الماضي. خلفًا لسابقه إبراهيم مراد، الذي تمّ تعيينه وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مقالات ذات صلة
شركتان جزائريتان ضمن أفضل المشغّلين في إفريقيا

شركتان جزائريتان ضمن أفضل المشغّلين في إفريقيا

خصوم الجزائر يدافعون عن فساد المغرب في البرلمان الأوروبي

خصوم الجزائر يدافعون عن فساد المغرب في البرلمان الأوروبي

وزير التربية يطلب: تعميم جمعيات أولياء التلاميذ بالمدارس

وزير التربية يطلب: تعميم جمعيات أولياء التلاميذ بالمدارس

هذه كيفيات انتساب أفراد الجالية الجزائرية إلى نظام التقاعد

هذه كيفيات انتساب أفراد الجالية الجزائرية إلى نظام التقاعد

منصة رقمية جديدة لفائدة المؤسسات الصيدلانية

منصة رقمية جديدة لفائدة المؤسسات الصيدلانية

ترقية أكثر من 125 ألف مستخدم في قطاع الصحة

ترقية أكثر من 125 ألف مستخدم في قطاع الصحة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد