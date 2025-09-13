“رفقاء الخير” يطلقون مشاريع تضامنية لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة!

تشمل الإطعام وسقي الماء والعتاد الطبي

في لفتة إنسانية تعكس أسمى معاني التضامن والتكافل، أطلق نادي رفقاء الخير مبادرة خيرية عبارة عن مشروع طرود للإطعام الموجهة لفائدة العائلات المتضررة في قطاع غزة، حيث يتم توزيع وجبات غذائية على عدد من العائلة المحتاجة التي تعاني من ظروف إنسانية قاسية بسبب الحصار والوضع المأساوي الذي يعيشه القطاع منذ عامين.

المبادرة التي التفت حولها أيادي الخير من داخل الوطن وخارجه، من خلال جمع المواد الغذائية والأموال لتحضير وجبات يومية للعائلات والنازحين في غزة ورسم البسمة على وجوه الأطفال والأمهات في ظل الظروف الصعبة والمجاعة التي يعاني منها القطاع المحاصر، لتكشف عن حجم الدعم الجزائري الذي يعكس وفاء أبناء الوطن لقضية فلسطين وحرصهم على مد جسور العطاء مع أشقائهم.

وفي مشاهد مؤثرة وثقتها مقاطع فيديو من قلب غزة تحوز “الشروق” نسخة منها، كشفت نادي رفقاء الخير عن دور المحسنين من الجزائر الذين امتد دعمهم للأشقاء اللاجئين من خلال عملية إطعام منظمة، وتوزيع وجبات ساخنة إلى جانب مختلف الاحتياجات الضرورية.

وفي سياق متصل، يواصل النادي الخيري نشاطاته الإنسانية، حيث تم إطلاق شهر أوت المنصرم مشروع سقيا الماء بشمال قطاع غزة، بفضل تبرعات من محسنين بالجزائر العاصمة، وسمح المشروع بتزويد العائلات المحاصرة بكميات من الماء الصالح للشرب، في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه المنطقة.

كما تستعد الجمعية الخيرية “رفقاء الخير” لإطلاق حملة جديدة داخل الجزائر مع اقتراب الدخول المدرسي، عبارة عن مشروع الحقيبة المدرسية لفائدة الأيتام والفقراء والمعوزين، والذي يهدف إلى تمكين الأطفال من مستلزمات الدراسة الأساسية ومساعدتهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية في ظروف لائقة، المبادرة التي حظيت بتجاوب كبير من قبل المحسنين، تعكس إيمان القائمين على النادي بأن دعم التعليم يمثل استثمارا حقيقيا في المستقبل، ورسالة أمل لهؤلاء الأطفال بأنهم ليسوا وحدهم في مواجهة صعوبات الحياة.

وأكد القائمون على النادي أن هذه المبادرات ما هي إلا خطوة أولى في سلسلة مشاريع قادمة، داعين كافة المحسنين داخل الوطن وخارجه إلى مد يد العون والتبرع، حتى تستمر قوافل الخير في الوصول إلى مستحقيها في غزة، كما أعلن النادي عن حملة تضامنية جديدة لدعم الأنشطة الإنسانية الأساسية، حيث يدعو المحسنين للمساهمة في توفير العتاد الطبي من أسِرة وكراسي متحركة وأجهزة تنفس، إضافة إلى مستلزمات الرعاية لكبار السن والمرضى، إلى جانب إنشاء أقسام مدرسية للأيتام والمعوزين، وتوسيع برنامج كفالة الأيتام.