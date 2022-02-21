رفوف خزانة بونجاح تتزيّن بِالتتويج رقم 16

احتفظ اللاعب الدولي الجزائري بغداد بونجاح وفريقه السد مساء الإثنين، بِلقب بطولة قطر لكرة القدم.

وفاز فريق السد بِنتيجة عريضة (2-8) على المضيف نادي الأهلي، بِرسم الجولة الـ 19 من عمر بطولة قطر.

وبات فرق السد يحوز 52 نقطة في الرّيادة، مُتقدّما عن المطارد نادي الدحيل بِفارق 10 نقاط، قبل 3 جولات عن إسدال ستار البطولة القطرية. ويشغل فريق الأهلي الرّتبة الـ 7 بِرصيد 23 نقطة. عِلما أن المنافسة تُلعب بِصيغة 12 ناديا و22 جولة.

وهكذا احتفظ فريق السدّ بِلقب بطولة قطر، رغم أن نادي الأبيض والأسود تنقصه مباراة متأخّرة مقارنة بِالوصيف فريق الدحيل.

وسجّل المهاجم بونجاح هدفا في مرمى نادي الأهلي، عند الدقيقة الـ 43، لِيرفع غلّته إلى 13 هدفا بِزيّ فريق السد في بطولة قطر للموسم الحالي. قبل أن يُستبدل عند مطلع الشوط الثاني.

وأضاف بغداد بونجاح لقب بطولة قطر الثالث له في رصيده، بِألوان نادي السد.

وارتفع رصيد بونجاح إلى 14 تتويجا على مستوى الأندية (السد القطري والنجم الساحلي التونسي)، وتتويجَين آخرَين مع “محاربي الصحراء” والمنتخب الوطني المحلّي. هذا دون احتساب الألقاب الفردية.

وللتوضيح أكثر، نال بغداد بونجاح البالغ من العمر 30 سنة:

مع نادي السدّ القطري:

– 3 ألقاب بطولة قطر: 2019 و2021 و2022.

– 3 ألقاب كأس قطر: 2017 و2020 و2021.

– 3 ألقاب كأس أمير قطر: 2017 و2020 و2021.

– لقبان (2) في الكأس القطرية الممتازة: 2017 و2019.

مع نادي النجم الساحلي التونسي:

– لقبان (2) في كأس تونس: 2014 و2015.

– لقب (1) في كأس “الكاف”: 2015.

مع المنتخب الوطني الجزائري:

– لقب (1) كأس أمم إفريقيا: 2019.

مع المنتخب الوطني المحلّي:

– لقب (1) كأس العرب: 2021.