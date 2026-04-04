رفيق بلغالي على رادار نادي روما الإيطالي

مشاركته مع "الخضر" في المونديال سترفع من أسهمه

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن الدولي الجزائري، رفيق بلغالي، مدافع نادي هيلاس فيرونا الإيطالي، يوجد في دائرة اهتمامات نادي العاصمة روما، تحسبا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب موقع ilsussidiario، فإن روما الإيطالي يخطط لضم رفيق بلغالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بالنظر لتوافق قدرات الظهير الأيمن ومهاراته الهجومية مع متطلبات المدير الفني جيانبيرو غاسبريني، الباحث عن تكرار قصة نجاحه مع نادي أتالانتا مع “الذئاب”.

وذكر الموقع الإيطالي في تقريره أن غاسبريني يعاني هذا الموسم من صعوبة تطبيق أسلوب لعبه المميز، الذي تألق به مع أتالانتا، وتكمن المشكلة الرئيسية في قلة مساهمة جناحيه، اللذين لم يتمكنا من ترجمة نفس الأفكار التي صنعت سمعته مع نادي أتالانتا.

وحسب ذات المصدر، فإن المدافع الجزائري يوجد كخيار ثان بعد المدافع الأرجنتيني أوغستين غياي، والذي يُقدّر بالميراس قيمته بين 10 و20 مليون يورو.

ويبلغ سعر رفيق بلغالي حوالي 10 ملايين يورو، ولكن مع احتمال هبوط هيلاس فيرونا، قد ينخفض السعر إلى النصف وهو ما قد يدفع الفريق الإيطالي لاستغلال الفرصة للتعاقد معه وخطفه من الأندية الإيطالية الأخرى المهتمة به.

وفي حالة تجسدت رغبة النادي الإيطالي، ستكون بمثابة خطوة عملاقة في مشوار اللاعب الجزائري، القادم من الدوري البلجيكي، وسيرفع ذلك من أسهمه في الفترة المقبلة لاسيما إذا ما واصل تألقه مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026 خلال الصائفة القادمة.

وعرفت قيمة بلغالي، البالغ من العمر 23 عاما، صعودا صاروخيا منذ انضمامه إلى نادي هيلاس فيرونا الإيطالي الصيف الماضي، ورغم النتائج المتواضعة لفريقه في “الكالتشيو”، إلا أنه برز كواحد من أهم اكتشافات الدوري الإيطالي، حيث تم استدعاءه من طرف الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش أكتوبر الماضي، وشارك في كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، وهو مرشح لحجز مكانته ضمن القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم 2026.

ومن المرجح أن يسعى المدافع الجزائري لاستغلال مشاركته في كأس العالم مع المنتخب الوطني لتسويق نفسه بطريقة جدية ورفع حدة التنافس على خدماته، من أجل الحصول على أفضل عرض ممكن هذا الصيف.

يذكر أن رفيق بلغالي ما يزال مرتبطا بعقد مع نادي هيلاس فيرونا إلى غاية شهر جوان 2029، لكن ذلك لا يعني استمراره في صفوفه، خاصة في حال هبوط النادي إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.