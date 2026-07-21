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رياضة
الأسهم السوقية للدولي الجزائري في ارتفاع

رفيق بلغالي يشعل الصراع بين روما وإنتر ميلان

ع.ع
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رفيق بلغالي يشعل الصراع بين روما وإنتر ميلان

ارتفعت الأسهم السوقية للظهير الأيمن الدولي الجزائري رفيق بلغالي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب العروض القوية التي قدمها مع “محاربي الصحراء” في نهائيات كأس العالم 2026.

وأفادت تقارير إعلامية متطابقة، وفي مقدمتها موقع “فوت ميركاتو”، بأن نادي أيه إس روما الإيطالي يُعد الطرف الأكثر جدية وسعياً لحسم الصفقة لصالحه، بهدف تعزيز الرواق الأيمن للدفاع. وكثف مسؤولو “ذئاب العاصمة” اتصالاتهم خلال الأيام الأخيرة، بحثاً عن خيار يمنح التوازن الدفاعي والهجومي، حيث بات صاحب الـ 24 عاماً أولوية قصوى بالنسبة للطاقم الفني.

ورغم معاناة ناديه هيلاس فيرونا وهبوطه إلى “السيري بي”، إلا أن بلغالي ـ الذي انضم للفريق الصيف الماضي قادماً من ميشيلن البلجيكي مقابل مليوني يورو تقريباً ـ أثبت قدرته على منافسة الكبار، بعدما خاض 26 مباراة وسجل هدفين في الدوري الإيطالي الممتاز.

ولن تكون مهمة روما سهلة، إذ يدخل إنتر ميلان هو الآخر خط المنافسة للتعاقد مع اللاعب الجزائري لتعويض الرحيل المرتقب للشارع الهولندي دينزل دومفريس إلى ريال مدريد، إلى جانب مراقبة أندية إيطالية أخرى لتطورات الملف.

وتُقدر القيمة المالية لنقل خدمات بلغالي بحوالي 15 مليون يورو، فيما تشير المعطيات الحالية إلى أن روما يبقى الأقرب لتقديم عرض رسمي حاسم خلال الأيام القليلة القادمة.

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