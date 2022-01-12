رفيق صايفي: لا تتسرعوا في الحكم على المنتخب الوطني

وجّه اللاعب الدولي السابق، رفيق صايفي، رسالة إلى الجماهير الجزائرية بعدما تعادل “محاربي الصحراء” سلباً أمام منتخب سيراليون، في المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية، المقامة حالياً في الكاميرون.

وتحدث، رفيق صايفي في الأستوديو التحليلي بشبكة “بي إن سبورتس” القطرية، الثلاثاء، بقوله: “لم يخسر منتخب الجزائر، من الممكن أن يبدأ بالتعادل، وله مواجهتان سيعوّض بهما، ويتأهل إلى المرحلة المقبلة، وفي الشوط الثاني حصل اللاعبون على الكثير من الفرص”.

وتابع: “لقد كان ينقص منتخب الجزائر اللمسة الأخيرة، لكن ينبغي عدم التسرع بالحكم عليه من المباراة الأولى، وأعتبر ما حدث تعادلا، بعدما ظهر اللاعبون بشكل أفضل في الشوط الثاني، ولا أحد يستطيع الحكم عليهم من اللقاء الأول”، وأردف: “لقد عانت جميع المنتخبات في مواجهتها الأولى، واللاعبون الآن عرفوا أرضية الملاعب، والأجواء لن تكون سهلة في كأس إفريقيا، وأنا على يقين بأنهم سيقومون بتصحيح الأخطاء في المواجهات المقبلة، وكلامي أيضاً للجهاز الفني”.

واختتم رفيق صايفي حديثه، قائلا: “حصلنا على العديد من الفرص في الشوط الثاني، وكان من الممكن أن تنتهي المباراة لصالح المنتخب الجزائري بثلاثة أهداف، وعندما تريد الفوز والاحتفاظ باللقب عليك مقابلة كبار القارة”.

ق. ر