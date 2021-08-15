رفيق عمر مطلوب في ميتز وليون الفرنسيين وفرق بلجيكية 

بعد خطفه الأنظار مع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة

اقترب لاعب المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، محمد رفيق عمر، من خوض تجربة احترافية، بداية من الموسم المقبل، بعد خطفه الأضواء مع المنتخب الوطني في البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة.

وخطف لاعب أكاديمية “الفاف” الأضواء، في البطولة العربية، لاسيما في مباراة نصف النهائي امام المنتخب التونسي، حيث سجل هدفين عالميين وقدم مردودا استطاع من خلاله الحصول على إشادة واسعة من المتابعين للشأن الكروي.

وأفادت تقارير إعلامية أن رفيق عمر، بات مطلوبا في فرنسا وبلجيكا، أين أبدت العديد من الفرق اهتمامها بضم اللاعب الصاعد.

وحسب ذات التقارير، فإن نادي مميتز الفرنسي الذي يضم في صفوفه الدوليين الجزائريين، الحارس ألكسندر أوكيدجة وفريد بولاية، يفكر بجدية في التعاقد مع الموهبة الجزائرية خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع العلم أن النادي تعود على خطف المواهب الأفريقية الشابة، حيث يقوم بضمها لمدرسة شبانه قبل أن يمنحها فرصة اللعب مع الفريق الأول، ثم يقوم بتسويقها في فرنسا وخارجها بعد ذلك.

كما يتواجد محمد رفيق عمر ضمن القائمة المختصرة للمواهب التي يستهدف بطل فرنسا في 7 مناسبات التعاقد معها في الميركاتو الحالي. ويملك أولمبيك ليون تاريخا كبيرا في التعامل مع المواهب الجزائرية، حيث تخرج من مدرسة شبانه عدة نجوم على غرار رشيد غزال ومهدي زفان وإسحاق بلفوضيل.

إلى ذلك، يبدي عدد كبير من الأندية البلجيكية اهتماما كبيرا بمحمد رفيق عمر، بعد المستويات القوية التي قدمها في كأس العرب للشباب. ونجحت الأندية البلجيكية في الفوز بخدمات عدة مواهب جزائرية في السابق، على غرار رامي بن سبعيني ويوسف عطال، كما شهد الميركاتو الحالي انضمام آدم زرقان لنادي شارلروا وعبد القهار قادري لنادي كورتري.