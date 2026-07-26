رقص طبيبة في تل أبيب يثير جدلا واسعا في مصر.. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو متداول لطبيبة أسنان ترقص داخل عيادتها موجة واسعة من الجدل في مصر، بعدما ادعى متداولوه أنها مصرية.

ومع تزايد التفاعل وتعالي الأصوات المطالبة بالتحقيق في الواقعة، سارعت نقابة أطباء أسنان مصر إلى التحري، لتكشف أن المقطع لا يعود إلى مصر، وإنما صُوّر داخل عيادة أسنان في تل أبيب، وأن الطبيبة الظاهرة فيه ليست مصرية ولا تنتمي إلى منظومة الرعاية الصحية في البلاد.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن نتائج المراجعة الفنية أثبتت عدم صحة الادعاءات المتداولة، محذرة من الانسياق وراء المقاطع المضللة التي تستهدف إثارة الجدل والإساءة إلى سمعة الأطباء المصريين.

كما استنكرت النقابة إقحام اسم الطبيب المصري في مثل هذه الوقائع بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وخلق “تريند” عبر مواقع التواصل، داعية إلى تحري الدقة قبل تداول أي محتوى غير موثق.

وجددت النقابة تأكيدها على التزام أطباء الأسنان في مصر بالضوابط المهنية والأخلاقية، مشيرة إلى أن انتشار الفيديوهات المفبركة أو المنسوبة زورا إلى شخصيات أو جهات بعينها أصبح ظاهرة متكررة تستوجب التحقق من مصادرها قبل نشرها.