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الجزائر

رقعة كفرا للنفط..سوناطراك توقع عقدا مهمًا مع النيجر

الشروق أونلاين
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رقعة كفرا للنفط..سوناطراك توقع عقدا مهمًا مع النيجر

وقعت سوناطراك، عبر شركتها الفرعية “سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط (SIPEX) “، عقدا مع وزارة البترول لجمهورية النيجر يهدف إلى تقاسم إنتاج رقعة كفرا.

وجاء في بيان للشركة، السبت، “وقعت سوناطراك، عبر شركتها الفرعية “سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط (SIPEX) “، يوم 4 فيفري 2022 بالعاصمة النيجيرية نيامي، مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة لجمهورية النيجر، على عقد تقاسم الإنتاج لرقعة كفرا، حيث حضر مراسم التوقيع سعادة سفير الجزائر بدولة النيجر”.

وتابع البيان “هذا العقد هو تحيين وتجديد للعقد المبرم سنة 2015 و يهدف إلى ضمان تقييم أفضل للاحتياطات المتوفرة من المحروقات على مستوى رقعة كفرا، وذلك تبعا للحقول المكتشفة أثناء عمليات التنقيب”.

للتذكير، تشارك الشركة الفرعية  SIPEX في أنشطة المنبع بالعديد من الدول الإفريقية (تونس، ليبيا، مالي، النيجر) وبأمريكا اللاتينية (البيرو) حيث تمتلك الشركة عقود و مساهمات في مشاريع النفط والغاز.

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