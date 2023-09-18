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رياضة

رقمان قياسيان في نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى(فيديو)

عمر سلامي
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رقمان قياسيان في نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى(فيديو)
ح.م
الإثيوبية غوداف تسيغاي

حطمت الإثيوبية غوداف تسيغاي، الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر، كما حطم السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي في القفز بالزانة.

وسجلت تسيغاي، خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى في يوجين الأميركية، 14.00.21 دقيقة، بفارق 5 ثوان عن الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الكينية فايث كيبييغون في جوان خلال لقاء باريس 14:05.20 دقيقة.

وفي القفز بالزانة، حطم السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في بتسجيله 6.23 م.
وكان الرقم القياسي بحوزة دوبلانتيس عندما ارتقى على ارتفاع 6.22 م في لقاء كليرمون فيران الفرنسي في 25 فيفري الماضي.

ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي في هذا الاختصاص للمرة السابعة في مسيرته، بينها خمس مرات داخل قاعة ومرتان في الهواء الطلق.

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