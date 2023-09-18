رقمان قياسيان في نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى(فيديو)

حطمت الإثيوبية غوداف تسيغاي، الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر، كما حطم السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي في القفز بالزانة.

وسجلت تسيغاي، خلال نهائيات الدوري الماسي لألعاب القوى في يوجين الأميركية، 14.00.21 دقيقة، بفارق 5 ثوان عن الرقم القياسي العالمي الذي سجلته الكينية فايث كيبييغون في جوان خلال لقاء باريس 14:05.20 دقيقة.

فيديو| الإثيوبية غوداف تسيغاي بطلة العالم لعام 2022 حطمت الرقم القياسي العالمي لسباق 5 آلاف متر خلال نهائيات #الدوري_الماسي لألعاب القوى في يوجين الأميركية مسجلة 14.00.21 دقيقة#قنوات_الكاس pic.twitter.com/qr7WkG858D — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 17, 2023

وفي القفز بالزانة، حطم السويدي أرماند دوبلانتيس رقمه القياسي العالمي في بتسجيله 6.23 م.

وكان الرقم القياسي بحوزة دوبلانتيس عندما ارتقى على ارتفاع 6.22 م في لقاء كليرمون فيران الفرنسي في 25 فيفري الماضي.

🚨 تاريخ تاريخ ..

السويدي ارماند دوبلانتيس يحطم الرقم القياسي العالمي في القفز بالزانة بتسجيله 6.23 متر..#الدوري_الماسي

pic.twitter.com/A0ydZkINFG — حامد القرني (@aburaydd) September 17, 2023

ونجح دوبلانتيس في تحطيم الرقم القياسي في هذا الاختصاص للمرة السابعة في مسيرته، بينها خمس مرات داخل قاعة ومرتان في الهواء الطلق.