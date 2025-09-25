رقمنة التسيير محور إصلاحات المجمعات الصناعية العمومية

باشر وزير الصناعة، يحيى بشير، سلسلة لقاءات مع المجمعات الصناعية العمومية لمتابعة نشاطها وبحث المشاريع والاستثمارات، إضافة إلى معالجة العراقيل التي تواجهها وسبل رفع قدراتها الإنتاجية وتحسين جودتها.

واستهل الوزير هذه اللقاءات باجتماع مع الشركة القابضة “أقروديف” المتخصصة في الصناعات الغذائية والتي تضم 16 فرعاً، بحضور المدير العام بالنيابة والرؤساء المدراء العامين للفروع التابعة لها، إلى جانب إطارات من الوزارة.

وتلقى بشير عرضاً مفصلاً حول أنشطة الشركة وفروعها ومشاريعها وحجم إنتاجها، فضلاً عن الصعوبات المطروحة، ليتم بحث الحلول الكفيلة بتحسين الأداء وتحقيق الأهداف.

وأصدر الوزير جملة من التعليمات، أبرزها إعادة بعث الأملاك الصناعية المسترجعة، وإعادة تنظيم المجمعات وفق مقاربة عصرية تعتمد على الرقمنة، تحسين جودة المنتجات، وتعزيز البحث العلمي والتكوين المستمر.

كما شدد على الالتزام بالصفقات المبرمة، خاصة تلك الموقعة خلال معرض التجارة الإفريقي البيني لدعم الصادرات خارج المحروقات.

كما دعا الوزير إلى إعداد خارطة طريق واضحة تحترم الآجال المحددة، مع معالجة ملف المخزون الاحتياطي للمواد الأساسية لضمان الأمن الغذائي، وتحسين آليات التسويق وتطوير صورة المنتجات الجزائرية محلياً ودولياً.

وتُعد الشركة القابضة “أقروديف” إحدى أبرز المؤسسات العمومية في مجال الصناعات الغذائية ذات الصلة الوثيقة بالأمن الغذائي، ما يجعلها ركيزة أساسية في المساهمة برفع الناتج المحلي الخام، انسجاماً مع توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأكد الوزير في ختام اللقاء حرصه على المتابعة الدورية لتنفيذ التعليمات ومرافقة الوزارة للشركة القابضة بهدف رفع العراقيل وتطوير الصناعات الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.