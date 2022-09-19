رقمنة العقود العقارية بداية للقضاء على الفساد الإداري

المستشار في الاتحاد الدولي للتوثيق رشيد بردان لـ"الشروق":

أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين سابقا، والمستشار الحالي في الاتحاد الدولي للتوثيق، الأستاذ رشيد بردان، لـ”الشروق”، أن المتابعات القضائية المتعلقة بقضايا العقار اغلبها كيدية، وأن من بين أهم آليات محاربة الفساد في الإدارة الجزائرية، هي التوثيق الالكتروني، وإبرام العقود العقارية رقميا، حيث أوضح أن وزير العدل الحالي، طبي عبد الرشيد، فتح كل الأبواب لتجسيد هذا التوثيق على أرض الواقع.

وقال مستشار الاتحاد الدولي للتوثيق، رشيد بردان، إن حلم رقمنة العقود في التعاملات العقارية، سيتحقق قريبا، في انتظار تهيئة المناخ الالكتروني المحيط بالموثقين، مشيرا إلى أن 1500 موثق على المستوى الوطني، اغلبهم شباب لديهم رغبة ملحة للعمل بالتوثيق الالكتروني وإبرام العقود رقميا.

ويرى الأستاذ رشيد بردان، أن رقمنة كل القطاعات الخاصة بالتعاملات في إطار العقار، وتسهيل الولوج إلى منصات خاصة بمعلومات عقارية، وعمل المحافظ العقاري، من شأنها فتح المجال أمام الموثقين فيما يخص إبرام العقود عن طريق الرقمنة.

ودعا بردان، إلى ضرورة تحيين البطاقات العقارية التي لم يتم تحينها في بعض الولايات الجزائرية، خاصة الواقعة في شرق البلاد، حيث تشكل العملية خطوة لتحقيق الأمن القانوني في المعاملات ذات الطابع العقاري.

وأفاد المستشار في الاتحاد الدولي للتوثيق، أن هناك برنامجا للغرفة الوطنية للموثقين كان مع الاتحاد الأوروبي في مجال التوثيق، كان سنة 2017، حيث تم التطرق إلى مسالة العقود الالكترونية التوثيقية، وقد حضر البرنامج خبراء دوليون، قاموا بعملية رصد للواقع عبر مكاتب الموثقين في الجزائر، تبين أن اغلب هؤلاء الموثقين لديهم طرقا حديثة ومتطورة يعتمدون عليها في تعاملاتهم مع الزبائن، ولا بد حسب بردان، أن تكون هذه الآليات معتمدة لدى الغرفة الوطنية والغرف الجهوية لتسهيل تحقيق العمل بالعقد الالكتروني.

وقال رئيس الغرفة الوطنية للموثقين سابقا، والمستشار الحالي في الاتحاد الدولي للتوثيق، الأستاذ رشيد بردان، إن الثورة الرقمية اليوم، ليست خيارا، بل حتمية لابد على الجزائر اعتمادها لتحقيق التغير وطنيا وإقليميا، مضيفا أن الاستثمار في الرقمنة هو ربح للوقت والجهد والمال، والعقد الالكتروني بدءا من تحريره وتسجيله وتشهيره، في إطار رقمنة الحفظ العقاري ومسح الأراضي، يقضي على التعاملات المشبوهة ويساهم في التعامل مباشرة مع الإدارة، كما أنه يراقب ويتابع العملية من بدايتها.