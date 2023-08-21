رقمنة المنظومة المصرفية بوابة الاستثمار الخارجي في الجزائر

الخبير عبد الرحمان مبتول لـ"الشروق":

أكد البروفيسور عبد الرحمان مبتول، الخبير الاقتصادي، والوزير السابق، أن الجزائر تحتاج إلى منظومة مصرفية قوية، لتحقيق التنمية الدائمة، وهذه الخطوة تبدأ، بحسبه، من خلال رقمنة كل المؤسسات المالية، كالبنوك والجمارك وأملاك الدولة، والتصدي للبيروقراطية والرشوة.

وقال مبتول، إن جر الاستثمار الأجنبي للجزائر، يتطلب حكما راشدا، وتطبيقا ميدانيا فعليا، موضحا أن الاستثمار ليس فقط قوانين، لأن هذه الأخيرة تعتبر مجرد وسيلة، فالكثير من البلدان الكبرى لم تكن لديها قوانين استثمار، واستطاعت، حسب مبتول، أن تجلب إليها مشاريع استثمارية أجنبية.

ويرى خبير الاقتصاد، عبد الرحمان مبتول، أن الوضع السياسي والظروف الأمنية الحالية، التي يشهدها العالم، وخاصة أزمة النيجر في شمال إفريقيا، تستدعي جبهة تنمية متينة، تشارك فيها جميع القطاعات، والهيئات السياسية والمجتمع المدني، وأن تتماشى، في مقابل ذلك، المنظومة المصرفية مع طموحات المواطن.

وأكد مبتول، أن تشجيع الشباب وتكوينهم يكمن في دعم مشاريعهم وتجسيدها على أرض الوطن، مشيرا إلى أن الكثير من أصحاب المؤسسات الناشئة من خريجي الجامعات استقطبتهم جهات أجنبية، وهذا ما يؤكد استمرار هجرة الأدمغة الجزائرية.