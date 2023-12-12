رقمنة 96 ألف مخطوط جزائري قديم

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية يكشف:

أكد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد أن هيأته تبذل حاليا جهودا حثيثة لترقية وتطوير استعمال اللغة العربية بالاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية الحديثة.

وصرح بلعيد خلال كلمته في افتتاح أشغال الندوة الوطنية العلمية حول “المعجم التاريخي للغة العربية… رهاناته اللغوية وأبعاده الحضارية”، الثلاثاء بمعسكر، أن “المجلس الأعلى للغة العربية يبذل حاليا جهودا حثيثة لترقية وتطوير استعمال اللغة العربية ببلادنا بالاستعانة بالتكنولوجيات الرقمية الحديثة وذلك من خلال رقمنة المجلدات والمناجد والمدونات التي تستعملها الإدارات العمومية”.

وقد تمكن المجلس الأعلى للغة العربية من رقمنة 80 بالمائة من المخطوطات الجزائرية القديمة التي يبلغ عددها حوالي 12 ألف مخطوط، حيث يتم هذا العمل حاليا بالتعاون مع باحثين ومختصين في الإعلام الآلي والتكنولوجيات الحديثة، حسب نفس المسؤول.

وأشار إلى أن إستراتيجية المجلس الأعلى للغة العربية هي العمل على تعميم الاستخدام الرقمي لجميع منجزاته التي ترتكز في مجال ترقية وتطوير اللغة العربية.

كما كشف بلعيد عن انجاز هيأته خلال السنة الجارية 36 دليلا رقميا خاص بالارتقاء باللغة العربية والذي شرع مؤخرا في توزيعه على المؤسسات التي تعنى بالبحث العربي في لغة الضاد وكذا بجامعات الوطن.

وأبرز أن المجلس ساهم في انجاز المعجم التاريخي للغة العربية الذي جرى طبعه ورقمنته بإمارة الشارقة (الإمارات العربية المتحدة) وذلك من خلال مشاركة أكثر من 130 باحث وخبير في اللغة العربية من الجزائر، مضيفا أن هذا المعجم يضم 76 مجلدا يتناول كل الجذور المتعلقة بكلمات اللغة العربية مع دراسة تطوراتها عبر مختلف المراحل التاريخية.

وعلى صعيد آخر، أشار ذات المسؤول إلى أن المجلس الأعلى للغة العربية قد أعد بالتعاون مع جامعات الوطن وقطاع الثقافة والفنون برنامجا فكريا ثريا بمناسبة إحياء شهر اللغة العربية والذي يشمل ملتقيات وندوات علمية تسلط الضوء على جوانب متعلقة بهذه اللغة وأبرز المساهمين في تطويرها والارتقاء بها ببلادنا فضلا عن إقامة معارض للإنجازات الفكرية والعلمية لذات المجلس.

للإشارة، ناقشت الندوة الوطنية العلمية حول “المعجم التاريخي للغة العربية.. رهاناته اللغوية وأبعاده الحضارية” المنظمة بمبادرة من مخبر اللسانيات العربية وتحليل النصوص التابع لكلية الآداب واللغات لجامعة “مصطفى اسطمبولي” لمعسكر بالتعاون مع المجلس الأعلى للغة العربية بمناسبة إحياء اليوم العالمي للغة العربية عدة محاور منها “أهمية المدونات اللغوية في انجاز المعجم التاريخي للغة العربية” و”الإسهام الجزائري في المعجم التاريخي للغة العربية و”الأبعاد الحضارية للمعجم التاريخي للغة العربية”.