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اقتصاد

رقم أعمال قياسي لشركة “كاش للتأمينات”

ي.ك
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رقم أعمال قياسي لشركة “كاش للتأمينات”
أرشيف
كاش للتأمينات

حققت شركة “كاش للتأمينات” رقم أعمال قياسي قارب الـ 19 مليار دينار جزائري، خلال السنة المالية 2022، حسبما أفادت به المديرة العامة للشركة وداد بلهوشات.

وسجلت ذات الشركة ارتفاعاً بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالسنة المالية 2021، في الوقت الذي لم تتطور فيه السوق الوطنية للتأمينات سوى بنسبة 5 بالمئة في 2022.

وصرّحت بلهوشات لوكالة الأنباء الجزائرية: ” واصلت الشركة ديناميكية النمو التي عادت إليها منذ 2019 في سوق شهدت تباطؤا كبيرا بلغ أقل من 3 بالمئة خلال السنوات الـ 5 الماضية”.

وتابعت ذات المتحدثة: “ارتفاع رقم أعمال الشركة قد خص جميع القطاعات ويتراوح بين 15 بالمئة من مخاطر المؤسسات و25 بالمئة بالنسبة لمخاطر الخواص والمهنيين”.

وعززت شركة “كاش للتأمينات” مكانتها كثالث شركة تأمين في سوق التأمين، حسب التوقعات الخاصة بإغلاق السنة المالية 2022 التي أعلن عنها المجلس الوطني للتأمينات.

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