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رياضة

رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا

عمر سلامي
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رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا
ح.م
المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي

سيشهد الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، تواجد 4 مدربين إيطاليين، لأول مرة في تاريخ البطولة.

وذكرت شبكة “أوبتا” المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، يشهد تواجد 4 مدربين إيطاليين، للمرة الأولى في نسخة واحدة بتاريخ البطولة.

ويتواجد في ربع النهائي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وسيموني إنزاغي مدرب إنتر، وستيفانو بيولي مدرب ميلان، ومدرب نادي نابولي، لوتشيانو سباليتي.

وأضافت الشبكة أن 3 فرق إيطالية وصلت للدور ربع النهائي من دوري الأبطال في موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 2005-2006، عندما تأهل اليوفي وميلان وإنتر آنذاك.

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