رقم إيطالي غير مسبوق في ربع نهائي أبطال أوروبا
سيشهد الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، تواجد 4 مدربين إيطاليين، لأول مرة في تاريخ البطولة.
وذكرت شبكة “أوبتا” المختصة بإحصائيات كرة القدم، أن الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، يشهد تواجد 4 مدربين إيطاليين، للمرة الأولى في نسخة واحدة بتاريخ البطولة.
4 – Four Italian’s managers 🇮🇹 have reached the Champions League Quarter-final for the first time in a single edition (Carlo Ancelotti, Simone Inzaghi, Stefano Pioli and Luciano Spalletti). Record.#UCL #NapoliEintracht
— OptaPaolo (@OptaPaolo) March 15, 2023
ويتواجد في ربع النهائي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وسيموني إنزاغي مدرب إنتر، وستيفانو بيولي مدرب ميلان، ومدرب نادي نابولي، لوتشيانو سباليتي.
وأضافت الشبكة أن 3 فرق إيطالية وصلت للدور ربع النهائي من دوري الأبطال في موسم واحد، لأول مرة منذ موسم 2005-2006، عندما تأهل اليوفي وميلان وإنتر آنذاك.