رقم استثنائي لمبابي في تاريخ كأس العالم

التحق النجم الفرنسي كيليان مبابي، بالأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي مونديال 2026 بستة أهداف.

وسجل مبابي ثنائية في مباراة الديوك والسويد، في إطار الدور الـ32 ، والتي انتهت بثلاثية نظيفة.

ووصل مبابي إلى هدفه الـ18 في مسيرته المونديالية، متأخرا بهدف واحد عن ليونيل ميسي.

وبصم النجم الفرنسي على رقم استثنائي في تاريخ كأس العالم، فحسب شبكة “سكواكا”، فإن مباب أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ المونديال الذي يسجل هدفين أو أكثر في 7 مباريات مختلفة عبر مشاركاته في البطولة.

وحسب الشبكة، لم يستطع أي لاعب آخر تحقيق هذا الإنجاز، بما فيهم ميسي الذي يملك الحصيلة التهديفية الأعلى.