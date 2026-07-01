-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
عقوبات تصل إلى 4 سنوات للمتهمين في فضيحة ” الخدمات الجامعية”
رياضة

رقم استثنائي لمبابي في تاريخ كأس العالم

عمر سلامي
  • 827
  • 0
رقم استثنائي لمبابي في تاريخ كأس العالم
ح.م
مبابي والمدرب ديشان

التحق النجم الفرنسي كيليان مبابي، بالأرجنتيني ليونيل ميسي في صدارة هدافي مونديال 2026 بستة أهداف.

وسجل مبابي ثنائية في مباراة الديوك والسويد، في إطار الدور الـ32 ، والتي انتهت بثلاثية نظيفة.

ووصل مبابي إلى هدفه الـ18 في مسيرته المونديالية، متأخرا بهدف واحد عن ليونيل ميسي.

وبصم النجم الفرنسي على رقم استثنائي في تاريخ كأس العالم، فحسب شبكة “سكواكا”، فإن مباب أصبح اللاعب الوحيد في تاريخ المونديال الذي يسجل هدفين أو أكثر في 7 مباريات مختلفة عبر مشاركاته في البطولة.

وحسب الشبكة، لم يستطع أي لاعب آخر تحقيق هذا الإنجاز، بما فيهم ميسي الذي يملك الحصيلة التهديفية الأعلى.

مقالات ذات صلة
بيتكوفيتش يجسد أهداف عقده الجديد بنجاح

بيتكوفيتش يجسد أهداف عقده الجديد بنجاح

ركلات الترجيح.. ماذا حدث في المعسكر الألماني؟

ركلات الترجيح.. ماذا حدث في المعسكر الألماني؟

هذا هو حكم مباراة الجزائر وسويسرا

هذا هو حكم مباراة الجزائر وسويسرا

الشارع الجزائري ينتفض لدعم “الخضر”

الشارع الجزائري ينتفض لدعم “الخضر”

هل يملك الخضر وجماهيرهم أنفاسا تعبر القارة؟

هل يملك الخضر وجماهيرهم أنفاسا تعبر القارة؟

خمسة منتخبات عربية تغادر المونديال

خمسة منتخبات عربية تغادر المونديال

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد