رقم بلومي دُوِّن بِالإعتماد على الذّاكرة والقلم نظير الشبكة العنكبوتية لِسليماني

ارتفع رصيد اللاعب الدولي إسلام سليماني إلى 100 مباراة دولية بِزيّ “الخضر”، مُعادلا رقم أسطورة الكرة الجزائرية الأخضر بلومي، في صدارة اللائحة.

ودخل المهاجم سليماني بديلا في الدقيقة الـ 67 من عمر مواجهة “الخضر” وأنغولا، في البطولة الإفريقية بِكوت ديفوار سهرة الإثنين، فبات يحوز رقم 100 مباراة دولية.

ويُرجّح أن تكون حصيلة بلومي أكثر من 100 مباراة، لِغياب التوثيق في إدارة اتحاد الكرة الجزائري حينما كان يُمثّل الألوان الوطنية. حيث دُوّن الرّقم بِصفة اعتباطية، في زمن كان يُعتمَد فيه على قوّة الذّاكرة والتدوين بِالقلم والورقة، وليس بِالتعويل على الشبكة العنكبوتية. فضلا عن ذلك، لم تكن الاحصائيات “سلاحا” مثلما هو الشّأن هذه الأيّام، لمّا يُستعان بها خلال صفقات انتداب اللاعبين، وأمور أخرى.

وإذا كان المقياس الأخير (التقنية) في مُتناول الجميع، ويحدث أن تُصادف راقصة بالي أو”تيك توك” مُزوّدة بِهاتف محمول وشبكة عنكبوتية، تستشير محرّك البحث الإلكتروني “جوجل”، وتُدوّن ما شاء لها من معلومات لا تمتّ إليها بِصلة. فإن المعيار الأوّل لا تملكه سوى الصّفوة، استثناءً.

وفي خانة أخرى، عادل اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني رقما قياسيا، لِمُواطنَيه رابح ماجر ومُحْيِ الدّين مفتاح.

وبِمُشاركته في مباراة أنغولا، بات المهاجم سليماني وقد خاض 6 نسخ لِمنافسة كأس أمم إفريقيا، مُمثلة في بطولات 2013 و2015 و2017 و2019 و2022 و2024.

وكان هذا الرّقم بِحوزة رابح ماجر، الذي حضر فعّاليات “كان” 1980 و1982 و1984 و1986 و1990 و1992. ومُحي الدين مفتاح، الذي شارك في طبعات 1990 و1992 و1996 و1998 و2000 و2002.

ويبقى ماجر أكثر اللاعبين الجزائريين خوضا لِمقابلات البطولة الإفريقية، بِرصيد 22 مباراة. نظير 16 مواجهة لِكلّ من مفتاح وسليماني.