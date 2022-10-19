رقم تاريخي جديد للصادرات خارج المحروقات بميناء جن جن

الرئيس المدير العام للمؤسسة عبد السلام بواب لـ"الشروق":

بلغت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات عبر مؤسسة ميناء جن جن بجيجل رقما تاريخيا ببلوغها 3.2 مليون طن بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من 2021، في حين تتجه الحصيلة الإجمالية لشحن السلع والبضائع (استيراد وتصدير) لتتجاوز 9 ملايين طن وهو أعلى رقم منذ تدشين المؤسسة.

في هذا السياق، أفاد الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جن جن بجيجل، عبد السلام بواب، لـ “الشروق”، أن حجم نشاط الميناء بلغ 7.2 مليون طن بنهاية الثلاثي الثاني من السنة الجارية (30 سبتمبر)، موضحا أن هذا الرقم يمثل زيادة بـ 35 بالمائة في حركة السلع والبضائع عبر الميناء مقارنة بسنة 2022.

وأضاف المتحدث أن من مجمل 7.2 مليون طن حتى نهاية سبتمبر، فإن 3.2 مليون طن كانت عبارة عن صادرات خارج المحروقات، وهو النشاط الذي سجل بدوره ارتفاعا قدره 18 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

9 ملايين طن حصيلة الاستيراد والتصدير بنهاية العام الجاري

ولفت عبد السلام بواب أن من أهم المواد المصدرة من ميناء جن جن يبرز الإسمنت والغلينكر إضافة إلى الحديد، موضحا أن مادة الإسمنت مثلا يوجد عليها طلب كبير من السوق الأوروبية والأمريكية، وعلق بالقول “السوق مفتوح على مصراعيه والتصدير جار على قدم وساق نحو الولايات المتحدة وأوروبا”.

وأشار بواب أن الميناء صدر أيضا مواد أخرى، لكن بكميات أقل من الإسمنت والغلينكر والحديد، على غرار الزيتون والملح والفلين، إضافة لمنتجات السيراميك (بلاط الأرضيات) من ولايتي سطيف وباتنة.

وكشف مدير عام ميناء جن جن أن التوقعات تشير إلى أن المؤسسة ستتجاوز حجم نشاط للسلع والبضائع يفوق 9 ملايين طن بنهاية العام الجاري، موضحا أن هذا الرقم هو أكبر حصيلة في تاريخ المؤسسة منذ تدشينها.

وفي هذا السياق، ذكر محدثنا أن ميناء جن جن دخل في ديناميكية منذ سنوات، بحيث أن حصيلة النشاط السنوي (استيراد وتصدير) صارت كل عام تحطم الرقم الذي قبلها وهذا منذ 2018، بنسب تفوق 30 بالمائة على الأقل.