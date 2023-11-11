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رياضة

رقم جديد لصلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز

عمر سلامي
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رقم جديد لصلاح في الدوري الإنجليزي الممتاز
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محمد صلاح

توّج نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب خلال شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصل محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي للمرة الخامسة خلال مسيرته.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب ينشط في الدوري الإنجليزي فوزا بهذه الجائزة، كما عادل رقم واين روني، وروبن فان بيرسي، اللذين فازا بالجائزة 5 مرات أيضا.

ويتفوق أربعة لاعبون، على النجم المصري، في الفوز بهذه الجائزة، وهم الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، وهاري كين، اللذين فاز كل منهما بها 7 مرات، وستيفن جيرارد والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكل منهما 6 جوائز.

وتألق محمد صلاح خلال أكتوبر الماضي، وسجل 5 أهداف في المباريات الثلاث التي خاضها فريق ليفربول في الدوري.

وسجل “الفرعون” المصري ثنائية ضد كل من برايتون وإيفرتون، إضافة إلى هدف أمام نوتنغهام فورست، كما صنع 6 أهداف.

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