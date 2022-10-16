رقم جديد.. هذا عدد الأسر المتّصلة بالانترنت في الجزائر

ارتفع عدد المشتركين بشبكة الانترنت في الجزائر إلى 4.5 مليون مشترك إلى غاية شهر أكتوبر الجاري، حسب ما أفادت به وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وقالت الوزارة في بيان يوم الأحد، إنّ تنفيذ مخطط توصيل ثلثي الأسر الجزائرية (6 ملايين أسرة) بالانترنت، يعرف تقدما معتبرا، حيث بلغ مجمل أهدافه المرحلية.

وأشار بيان الوزارة إلى أن القطاع يهدف إلى توصيل 4.7 مليون أسرة بشبكة الانترنت، قبل نهاية السنة الجارية. ما يعني أن 200 ألف أسرة جديدة ستستفيد من خدمات التوصيل في خلال الأشهر المتبقية من السنة.

وكان عدد الأسر الموصولة بالانترنت في 2020 في حدود 3.7 مليون مشترك، قبل أن يصل إلى 4.2 مليون مشترك سنة 2021، ثم 4.5 مليون مشترك شهر أكتوبر 2022.