رقم خيالي للتأمين على قدم ميسي اليسرى

بلغت قيمة التأمين على قدم الأرجنتيني، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم ليونيل ميسي 900 مليون دولار.

وبحسب ما أفاد موقع “ماركتينغ مايند” البريطاني فقد تصدر ميسي قائمة أغلى اللاعبين على مستوى العالم الذين يملكون أعلى تأمين على جزء من الجسم في الرياضة، حيث يملك قائد منتخب الأرجنتين بوليصة بقيمة 900 مليون دولار على قدمه اليسرى.

وتفوق ميسي على منافسيه أمثال البرتغالي كريستيانو رونالدو، الإنجليزي ديفيد بيكهام، والويلزي جاريث بيل في قائمة أغلى لاعب كرة قدم مؤمن عليه في العالم.

وقال الموقع المتخصص في تقديم دراسات اقتصادية “أن قائمة أغلى أقدام في العالم، تضم 4 لاعبين ويتصدرها ميسي، ثم بيكهام صاحب بوليصة تأمين تبلغ 195 مليون دولار، فالنجم البرتغالي رونالدو صاحب بوليصة 144 مليون دولار، ثم بيل رابعا بقيمة بوليصة 126 مليون دولار”.

وأشار إلى أن ظاهرة التأمين على القدم، لا تقتصر على نجوم كرة القدم، فحسب، بل إن عددا من نجمات عالم الفن، أقدمن على توقيع عقود تأمين على أقدامهن.

ووقعت كيم كارداشيان على بوليصة تأمين للقدم بلغت 100 مليون دولار، بجانب مغنية البوب الأمريكية تايلور سويفت، التي اتجهت إلى التأمين على كلتا ركبتي ساقيها، مع بوليصة تأمين بلغت 40 مليون دولار “20 مليون لكل ركبة.