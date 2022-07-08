رقم سري وصور جمعته بها.. قاتل “نيّرة” يشهر آخر أوراقه لتخفيف الحكم عليه!

كشف محامي الدفاع عن قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، أن موكله طلب منه إيصال رسالة لأهله، بالإضافة إلى طلب آخر في مسعى لتخفيف الحكم عليه.

وأوضح المحامي أحمد حمد، أن القاتل محمد عادل أعطاه الرقم السري الخاص ببريده الإلكتروني للحصول على صور، جمعته بالضحية وتقديمها كأدلة لتخفيف الحكم عليه.

كما أشار إلى أن المتهم وجه رسالة إلى والدته يطمئنها على حاله، ويطلب منها العفو عما بدر منه، مؤكداً أنه “كان يمر بوضع نفسي صعب أجبره على الإقدام على ما فعله”.

وأكدت الدة القاتل أنها لا تبرر قتل نجلها للضحية، وإنما كان هو أيضا ضحية، فقد كان مضغوطا نفسيا، وهو يتيم الأب، فقد والده وهو في عمر الثمانية أعوام، وأنه طوال حياته كان متميزا، وذا أخلاق عالية وشخصا متدينا، وفق ما نقل موقع “القاهرة 24”.

كما أضافت أن نجلها لم يكن مخططا للوصول إلى هذه المرحلة وقتل المجني عليها، وإنما حدث ذلك نتيجة الضغوط النفسية التي كان يمر بها، مشيرة إلى أنه “إنسان طيب، ولم تتوقع أبدا أن يصل به الأمر إلى هذا الحد”.

وأشارت إلى أنه لم تظهر على نجلها خلال الفترة الأخيرة أي علامات تشير إلى وصوله إلى هذه المرحلة أبدا، لكن كانت هناك علاقة بين المجني عليها والمتهم، وحدثت مشادات كلامية كثيرة بينهما، وأنه وصل الأمر بأسرتها إلى أن اصطحبوا محمد إلى منزلهم، وقاموا بإمضائه على إيصالات أمانة.

لحظة النطق بحكم إعدام قاتل “نيّرة”.. هكذا كان رد فعل عائلته! (فيديو)

أظهر فيديو نشره الإعلام المصري لحظة النطق بحكم إعدام محمد عادل، قاتل زميلته الطالبة نيّرة أشرف ذبحا أمام بوابة جامعة المنصورة نهارا أمام المارة.

وخلال الجلسة التي لم تستغرق وقتاً طويلاً، نادى القاضي المتهم، وأبلغه أنه تمت مطالعة الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار خلالها بجلسات المحاكمة العلنية والسرية.

وأضاف أنه ثبت وفقاً لرأي المفتي أن القتل بسكين موجب للقصاص.

وجاء في نص الحكم: “حكمت المحكمة بإجماع الآراء بمحاكمة المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، بدون مصاريف”.

وأعلن خال القاتل أن الأسرة تشعر بحسرة شديدة وأن أملهم أن يخفف الحكم خلال النقض.

وقال محمد عمارة خال الشاب المتهم في تصريحات خاصة لـ”العربية.نت” و”الحدث.نت” إنهم كانوا يتوقعون الحكم من الجلسة الماضية، وبالتالي لا أمل أمامهم سوى الطعن في الحكم والدفاع عن ابنهم، على أمل إنقاذه من حكم الإعدام وإبقائه على قيد الحياة.

وأضاف أنه لا يبرر قتل النفس ولا يبرر ما فعله نجل شقيقته، لكن الأسرة ستتواصل مع المحامين لتجهيز الطعن، مضيفا أن الأسرة حاولت زيارة ابنها وفشلت في رؤيته منذ وقوع الحادث وحتى الآن.

في ذات السياق صرحت ثناء التراس والدة الطالبة المغدورة، إنها سعيدة بالحكم والقصاص لدم ابنتها مرددةً “الحمد الله”. وشددت على أنه يمكن الآن تلقي العزاء بابنتها.

وكان فريد الديب، محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد أعلن توليه الدفاع عن الشاب محمد عادل، قائلاً في تصريحات لـ”العربية.نت” إنه لا يمانع عن الدفاع عن قاتل نيرة.

وأوضح أنه كان ينتظر حكم المحكمة اليوم ليتخذ قراره على هذا الأساس وقد يقوم بكتابة مذكرة النقض.

وكشف طارق العوضي المحامي وعضو لجنة العفو الرئاسي أن فريد الديب وافق على الدفاع عن قاتل نيرة بناء على طلب من متعاطفين مع المتهم في مصر واليونان والذين تكفلوا بسداد الأتعاب.

من جهته، أكد المحامي أحمد مهران صاحب مبادرة جمع تبرعات لسداد المبلغ والعفو عن محمد عادل في تصريح لـ”العربية.نت” أنه سيتم نقض حكم الإعدام ، مشيراً إلى “مفاجآت كثيرة في القضية سيعلن عنها قريباً”.

الحكم على قاتل الطالبة المصرية “نيرة” بالإعدام شنقا جزاء الذبح

قضت محكمة جنايات المنصورة، الأربعاء 6 جويلية 2022، بالإعدام شنقا لمحمد عادل قاتل الطالبة نيرة أشرف ذبحا، في جريمة روعت الشعب المصري.

ووفقا للنظام القضائي المصري، فسوف يكون من حق المدان اللجوءُ لإجراءات تقاضٍ أخرى بعد التصديق على قرار الإعدام.

وكانت المحكمة قد أحالت الجلسة الماضية أوراق المتهم بقتل نيرة اشرف، إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد، وحددت جلسة الأربعاء 6 جويلية للنطق بالحكم.

تفاصيل جديدة تكشفها أسرة قاتل نيّرة قبل ساعات من تأكيد الحكم

كشفت أسرة الشاب المصري محمد عادل قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف أمام جامعة المنصورة، تفاصيل جديدة عن القضية قبل 24 ساعة من جلسة محاكمته .

وعبر الهاتف ومن مكان جديد انتقلت الأسرة للإقامة فيه بعد وقوع الجريمة، قالت والدة الشاب لـ”العربية.نت” إن ابنها كان متفوقاً في دراسته وكان من الأوائل على دفعته وفي طريقه ليصبح معيداً في الجامعة، وهو ما كان حلم هذه الوالدة.

وأضافت أنها استيقظت على ذات يوم الخبر المفجع بارتكابه جريمة القتل وما زالت الكوابيس تطاردها بسبب المصير المظلم الذي آل إليه.

وكشفت الأم أنها حاولت اصطحاب ابنتيها لزيارة ابنها بعد إحالة أوراقه للمفتي، لكنها لم تتمكن من ذلك، مضيفةً أن ابنها “سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في الاتجاه الخاطئ”.

وقالت إنها ستقف مع ابنها “حتى آخر لحظة” أملاً في أن يتم تخفيف الحكم عنه، مشيرةً إلى ثقتها الكاملة في أن الحكم سيخفف خلال النقض ويبقى ابنها على قيد الحياة حتى لو ظل طيلة حياته خلف القضبان.

بدورها، تحدثت ندى عادل شقيقة القاتل لـ”العربية.نت” ووجهت الشكر للمتعاطفين مع شقيقها، ومن بينهم المحامي فريد الديب لإعلانه قبول الدفاع عنه.

وقالت الطالبة التي تدرس بإحدى كليات القمة إن شقيقها كان “ضحية استغلال لمشاعره من جانب الفتاة وأسرتها فانتفضت كرامته لذلك”، مؤكدةً أن “هذا لا يبرر لجوءه للقتل لكن الظروف المحيطة بالواقعة يجب أن تؤخذ في الحسبان”.

وأضافت أن “العدالة ستتحقق والإجراءات القانونية العادلة سيتم اتخاذها خلال التقدم بطعون لمحكمة النقض” التي هي الملاذ الأخير للأسرة وشقيقها.

وأشارت إلى أن الأسرة التزمت الصمت بسبب موجة الغضب الشعبية الكبيرة إزاء الجريمة، مضيفةً أن “بعض الملابسات الأخرى في القضية ستتكشف أمام القضاء.. والرد القانوني سيكون هو الأجدى”.

وشددت على أن حملات جمع أموال الدية “تثبت جدياً تعاطف البعض مع شاب عشريني ظلم على أيدي الفتاة الراحلة وأفراد أسرتها قبيل ارتكاب الجريمة”.

وأوضحت أن قبول المحامي الشهير فريد الديب الدفاع عن شقيقها “يعني وجود ثغرات قانونية تؤكد عدم الأخذ بأقواله في تحقيقات النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة فضلاً عن ضيق الوقت في تحقيقات القضية ونظرها في أقل من أسبوع”.

وكان فريد الديب محامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك قد أعلن توليه الدفاع عن محمد عادل قاتل زميلته.

وقال في تصريحات لوسائل إعلام مصرية مساء الاثنين إنه لا يمانع في الدفاع عن الشاب، مضيفاً: “أنتظر حكم المحكمة غداً الأربعاء وبعدها سأتخذ قراري، سواء بالدفاع عنه أو التراجع”.

يذكر أن محكمة جنايات المنصورة كانت قد قضت الأسبوع الماضي بإحالة أوراق الطالب إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.

وخلال اليومين الماضيين أطلقت حملات لجمع تبرعات لدفع الدية للأسرة مقابل العفو عن القاتل. كما ظهرت حملات أخرى تتعاطف معه وتنال من الفتاة وسمعتها.

في سياق متصل، كشف خالد عبد الرحمن محامي أسرة نيرة عن تسجيلات صوتية للقاتل أرسلها لوالد نيرة تتضمن تهديدات له وابنته قبل ارتكابه الجريمة البشعة.

وكشفت التسجيلات وجود دوافع لدى القاتل للانتقام من الفتاة التي شغف بها حباً ولكنها رفضت مبادلته مشاعره ما دفعه لملاحقتها ومطاردتها. وقد دفع هذا الأمر والد نيرة لتحرير محاضر ضد الشاب في قسم شرطة أول المحلة.

يشار إلى أن الجريمة التي وقعت قبل أسبوعين في المنصورة شكلت صدمة في الشارع المصري لفظاعتها، بعد أن طعن الشاب زميلته أمام الجامعة وعلى الملأ، ثم ذبحها.

فيديو حول النطق بالإعدام بحق قاتل الطالبة المصرية يُحدث ضجة

حقق مقطع فيديو ادّعى ناشروه أنه لمحاكمة قاتل الطالبة المصرية التي قتلت في جامعة المنصورة مشاهدات خيالية، في حين أن الفيديو يخص قضية أخرى.

وزعمت المنشورات التي تم تداولها على نطاق واسع أن الشاب الذي قتل نيرة أشرف يدعى محمد وجيه، معلقين على الموضوع بأنه “أخيرا تم الحكم بالإعدام على محمد قاتل نيرة”.

ومن أجل كشف الحقيقة، قام موقع “مسبار” بالتحقق من الفيديو الذي تبين أنه قديم، حيث نشرت صحيفة” اليوم السابع” مقطع الفيديو، في 11 نوفمبر عام 2019، تحت عنوان “لحظة الحكم بالإعدام على قاتل زوجته مشعل النار بجثتها في الشرقية”, وأشار ذات المصدر أن قاتل نيرة يدعى محمد عادل، وليس محمد وجيه، وكانت المحكمة في جلسة أخرى، أحالت أوراق المُتهم للمفتي، وحددت هذه الجلسة للنطق بالحكم.

وحاول ناشرو مقطع الفيديو أن يضللوا مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد بدء محاكمة قاتل نيرة أشرف التي قتلت بطريقة بشعة أمام زملائها في جامعة المنصورة الأحد 26 جوان الجاري.

وأجلت محكمة جنايات المنصورة النظر في محاكمة محمد عادل الذي أدلى باعترافاته خلال جلسة المحاكمة.

يذكر أنه صدر قرار بحظر النشر في قضية نيرة أشرف، والجلسة المقبلة لاستئناف محاكمة محمد عادل ستكون اليوم الثلاثاء.

بعد حادثة المنصورة.. مقتل طالبة أردنية بالرصاص داخل أسوار الجامعة

تعرضت طالبة أردنية للقتل داخل أسوار جامعة العلوم التطبيقية في العاصمة عمّان من طرف شخص مجهول الهوية، وذلك بعد أيام من حادثة مماثلة بمصر.

وأصيبت إيمان ارشيد ذات الـ 21 سنة، بطلقات نارية ليلوذ الجاني بالفرار بعد أن نفذ جريمته، وباءت كل محاولات إسعافها بالفشل ليتم لاحقا الإعلان عن وفاتها نتيجة الإصابة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن القاتل أرسل برسالة تهديد للطالبة قائلا فيها إنها ستقلى نفس مصير الطالبة المصرية.

تأتي هذه الجريمة بعد أيام قليلة من تعرض نيرة أشرف للقتل بطريقة بشعة على يد زميلها قرب بوابة جامعة المنصورة.

ونعت جامعة العلوم التطبيقية إيمان، الطالبة بكلية التمريض وتعهدت بالملاحقة القضائية فيمن تسبب في مقتلها.

ودعا الأمن العام الأردني إلى عدم نشر وتداول أي أخبار غير موثوقة تتعلق بقضية الفتاة ليتم وضع الرأي العام بمجريات التحقيق أولا بأول، وفق قناة ” الأردن اليوم”.

وقال شقيق الضحية لوكالة” عمون” الإخبارية إن والده أوصل شقيقته إيمان إلى الجامعة صباحا كالعادة.

أضاف، أن العائلة تلقت اتصالا هاتفيا عند الساعة الحادية عشرة يبلغهم أن ابنتهم في المستشفى بعد إجراء الامتحان، ولدى وصولهم إلى المستشفى تفاجأوا بوجود مرتبات من الأجهزة الأمنية أمام غرفتها.

وعن سبب قتلها، أكد الشاب نور أن العائلة لا تعرف بعد السبب وراء إقدام الجاني على جريمته، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي مبررات لذلك.

قال عميد شؤون الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية زكريا المباشر، الخميس، إن منفذ جريمة قتل الطالبة ليس طالبا في الجامعة، وأن “القاتل كان يحاول أن يخفي هويته مرتديا قبعة لعدم التعرف عليه، وبعد دخوله الجامعة ذهب إلى الكلية التي تدرس بها الطالبة وبحث عنها وعندما وجدها أطلق 5-6 رصاصات عليها”.