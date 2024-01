رقم سلبي غير مسبوق لـ”الخضر” في كأس أمم إفريقيا

سجل المنتخب الجزائري رقما سلبيا غير مسبوق عبر تاريخ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا، بعد إقصائه من الدور الأول في “كان” كوت ديفوار.

وبحسب شبكة “سكواوكا” للإحصائيات، فقد ودّع منتخب الجزائر كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، وذلك لأول مرة في تاريخ الخُضر.

Algeria have been knocked out of the African Cup of Nations in the group stages in back-to-back tournaments for the first time in their history.

◎ 2019: Champions 🏆

◉ 2021: Group stage exit ❌

◉ 2023: Group stage exit ❌

The 2019 champions finish bottom of Group D. 😮… pic.twitter.com/xbTJtV5tln

