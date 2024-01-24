رقم سلبي غير مسبوق لـ”الخضر” في كأس أمم إفريقيا

سجل المنتخب الجزائري رقما سلبيا غير مسبوق عبر تاريخ مشاركاته في كأس أمم إفريقيا، بعد إقصائه من الدور الأول في “كان” كوت ديفوار.

وبحسب شبكة “سكواوكا” للإحصائيات، فقد ودّع منتخب الجزائر كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي، وذلك لأول مرة في تاريخ الخُضر.

Algeria have been knocked out of the African Cup of Nations in the group stages in back-to-back tournaments for the first time in their history. ◎ 2019: Champions 🏆

◉ 2021: Group stage exit ❌

◉ 2023: Group stage exit ❌ The 2019 champions finish bottom of Group D. 😮… pic.twitter.com/xbTJtV5tln — Squawka (@Squawka) January 23, 2024

وانهزم المنتخب الجزائري أمام نظيره الموريتاني، بهدف دون رد، واحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد نقطتين.

وكان منتخب الجزائر قد ودع النسخة الماضية بالكاميرون، من دور المجموعات، بعد احتلاله المركز الرابع في المجموعة الخامسة، التي ضمت كوت ديفوار وغينيا الاستوائية وسيراليون.

وكانت الجماهير الجزائرية، تنتظر تألق “الخضر” في “كان” كوت ديفوار، لمحو خيبة الخروج من الدور الأول في كأس إفريقيا 2022 بالكاميرون، غير أن واقع الميدان جعل اليوم شبيها بالأمس إلى حد بعيد.

وتوفرت كل الظروف من أجل مشاركة في المستوى بكوت ديفوار، من خلال إجراء تربص بالطوغو لمدة 10 أيام، ووضع كل الإمكانات تحت تصرف الناخب الوطني، إلا أن ذلك لم يحدث فرقا، ليتكرر سيناريو كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.