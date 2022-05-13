رقم سلبي لفيغولي في آخر موسم له مع غالاتسراي التركي

رفض تجديد عقده مع النادي ويبحث عن وجهة جديدة

يستعد الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم نادي غالاتسراي، للرحيل عن النادي التركي الشهر المقبل بعد انتهاء عقده، وهو الذي انضم إلى الفريق شهر أوت 2017، ورفض نجم “الخضر” عروض إدارة غالاتسراي لتجديد عقده بسبب إصرارها على تخفيض راتبه السنوي الكبير والمقدر حاليا بـ3.8 مليون يورو.

وكان الموسم الحالي، حسب وسائل الإعلام التركية، الأسوأ لسفيان فيغولي مع غالاتسراي بسبب كابوس الإصابات ومشاكله مع إدارة النادي والطاقم الفني، بدليل أنه اكتفى بالمشاركة في 29 مباراة فقط من أصل 52 مباراة ممكنة في مختلف المسابقات هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 5 أهداف فقط وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وقال موقع “فاناتيك” التركي في تقرير له عن نجم نادي فالنسيا الإسباني السابق، إن فيغولي سجل رقما سلبيا غير مسبوق مع نادي غالاتسراي منذ بداية العام الجاري، تمثل في مشاركته لمدة 142 دقيقة فقط خلال الـ17 مباراة الأخيرة في الدوري التركي، وكان حضور النجم الجزائري لدقائق فقط في 5 مباريات بالمجمل، وأرجع نفس المصدر الظهور النادي لسفيان فيغولي مع غالاتسراي منذ بداية عام 2022 لتواجده مع المنتخب الوطني خلال كأس أمم إفريقيا الأخيرة بالكاميرون، ثم لتعرضه للإصابة مع “الخضر”، وهو ما أبعده عن الفريق لمدة تجاوزت الشهر، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة الشهر الماضي، وتعرض فيغولي لانتقادات لاذعة في وسائل الإعلام التركية بسبب رفضه تخفيض راتبه الموسم الماضي وتجديد عقده مع غالاتسراي، قبل أن يزيد كابوس الإصابة من متاعبه مع النادي الأصفر والأحمر، وأشارت عدة تقرير إعلامية محلية إلى نجم نادي وستهام الانجليزي السابق لن يغادر الدوري التركي الموسم المقبل، وهو مرشح للانتقال إلى فريق آخر، قد يكون بنسبة كبيرة جدّا نادي باشاك شهير في العاصمة اسطنبول.

يجدر الذكر، أن سفيان فيغولي شارك في 161 مباراة مع غالاتسراي في مختلف المسابقات منذ عام 2017، سجل خلالها 34 هدفا وقدم 32 تمريرة حاسمة، كما توج بلقب الدوري التركي مرتين وكأس تركيا ولقب السوبر التركي مرة واحدة، علما أنه تحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري التركي مرة واحدة أيضا وكان ذلك عام 2019.