دعوة لتغيير ذهنية الطلبة من البحث عن الوظيفة إلى الابتكار وريادة الأعمال

رقم "غير مسبوق" لطلبات براءات الاختراع في الجزائر

تسعى مصالح التعليم العالي في الجزائر إلى تغيير ذهنية الطالب الجزائري من الدراسة للبحث عن وظيفة، إلى السعي للابتكار وريادة الأعمال، حسب ما أشار إليه مسؤول بالوزارة.

جاء ذلك في حديث البروفيسور أحمد مير رئيس اللجنة الوطنية للابتكار وريادة الأعمال بالوزارة. خلال افتتاحه يوما إعلاميا بالمدرسة العليا للأعمال حول دور الإعلام في بيئة المقاولاتية بالجزائر.

مير قال في مداخلته بالمناسبة إن الوزارة تسعى لتغيير ذهنية الطالب الجزائري من “البحث عن الوظيفة إلى السعي لخلق الثروة من خلال المقاولاتية”.

ويعتمد القطاع في سبيل تحقيق ذلك على 94 حاضنة أعمال جامعية عبر التراب الوطني. بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 75-12 الذي يشجع الطلبة على المبادرة الاقتصادية من خلال مشاريع التخرّج.

وكنتيجة لذلك، كشف مير عن مناقشة 1075 مذكرة تخرّج في شكل مشروع مؤسسة، إلى غاية الأسبوع الجاري. مؤكدا مرافقة الوزارة للطلبة بعد المناقشة حتى تجسيد مشاريعهم.

كما سمحت جهود القطاع بتسجيل 54 وسم مشروع مبتكر، و800 طلب براءة اختراع. وهو رقم قياسي لم يسجّل في الجزائر منذ الاستقلال، يقول المتحدث.

واحتضنت المدرسة العليا الجزائرية للأعمال يوم السبت، الطبعة الأولى من اليوم الإعلامي “الإعلام في خدمة النظام البيئي المقاولاتي في الجزائر”. تحت إشراف لجنة متابعة الابتكار وحاضنات الأعمال الجامعية.

حيث قدّم باحثون جامعيون وخبراء في ريادة الأعمال مداخلات حول دور الإعلام كجزء من النظام البيئي للمقاولاتية والشركات الناشئة في الجزائر، أمام العشرات من الصحفيين من عدّة مؤسسات إعلامية.