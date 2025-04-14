رقم قياسي.. آيت نوري يدخل تاريخ ولفرهامبتون

دخل اللاعب الدولي الجزائري ريان آيت نوري تاريخ نادي ولفرهابتون الإنجليزي لِكرة القدم.

ويعتبر فريق ولفرهامبتون أحد أعرق الأندية في العالم، حيث تأسّس في عام 1877.

وسجّل المدافع آيت نوري هدفا لِمصلحة فريقه ولفرهامبتون ضد الزائر نادي توتنهام، وعُدّ الأسرع، حيث وُقّع بعد 85 ثانية فقط من انطلاق المواجهة.

ووفقا للموقع العالمي المتخصّص “أوبتا”، فإن الرقم القياسي يُحتسب في تاريخ نادي ولفرهابتون منذ انطلاق العمل بِالصيغة الحالية لِمنافسة “البريمرليغ”، التاريخ المرادف لِموسم 1991-1992.