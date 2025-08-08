رقم قياسي إفريقي آخر لِرجال بوقرة

حطّم المنتخب المحلي الجزائري لِكرة القدم ومدربه مجيد بوقرة مساء الجمعة، رقما قياسيا آخر في مسابقة بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

جاء ذلك بعد تعادل محليي “الخضر” مع نظرائهم من جنوب إفريقيا، بِهدف لِمثله.

وأمسى المنتخب المحلي الجزائري أول فريق يخوض 8 مقابلات متتالية في “الشان” بلا هزيمة، حيث لعب 6 لقاءات في النسخة السابقة عام 2023، ومواجهتَين في الطبعة الحالية 2025، دون أن يسقط في فخ الخسارة. وفي كلتا الدورتَين أشرف على عارضته الفنية التقني مجيد بوقرة.

وانطلقت بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في عام 2009، ولُعبت 8 نسخ باحتساب الطبعة التي تُجرى هذه الأيّام.

وكان الرقم السابق يملكه منتخب الكاميرون للعناصر المحلية، وذلك بِرصيد 7 مقابلات متتالية: 4 مواجهات في نسخة السودان 2011، و3 لقاءات في طبعة رواندا 2016، وحينها انهزم في ربع النهائي أمام كوت ديفوار بِثلاثية نظيفة. مع الإشارة إلى أن هذا الفريق غاب عن استحقاق جنوب إفريقيا 2014.

ويُضاف هذا الرقم القياسي إلى آخر للجزائريين، له صلة بِنظافة الشباك، والذي تجمّد مساء الجمعة.