رقم قياسي تاريخي لرونالدو

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تحطيم رقم قياسي، وهو في سن الأربعين.

وأصبح نجم النصر السعودي، أول لاعب في العالم يصل إلى 500 فوز في الدوريات المحلية عبر مختلف البطولات، وفقا لموقع الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء.

وحقق رونالدو هذ الرقم خلال مشواره مع الأندية التي لعب لها، حيث فاز مع النصر السعودي في 52 مباراة، وحقق 216 فوزا مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، و152 انتصارا مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، و69 فوزا مع جوفنتوس في الدوري الإيطالي و 11 فوزا مع سبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 عاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجل — رسميًا و تاريخي: الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم [IFFHS]: الاسطورة كريستيانو رونالدو يُصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يصل إلى 500 فوز في مباريات الدوري مع الاندية 🤯🤍 pic.twitter.com/0GNrnROgI0 — عمرو (@bt3) April 13, 2025

وتمكن رونالدو من بلوغ هذا الرقم خلال 724 مباراة فقط، وهو عدد أقل بـ266 مباراة من صاحب المركز الثاني في القائمة، البرازيلي فابيو، الذي حقق 484 فوزا في 990 مباراة.

وفي قائمة أكثر اللاعبين تحقيقا لانتصارات في الدوريات المحلية، يأتي روجيرو سيني في المركز الثالث بـ470 فوزا، يليه الأسكتلندي غراي بـ465 فوزا، ثم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المركز الخامس بـ441 انتصارا.