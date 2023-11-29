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رياضة

رقم قياسي جديد لهالاند في دوري أبطال أوروبا

عمر سلامي
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رقم قياسي جديد لهالاند في دوري أبطال أوروبا
ح.م
هالاند

حقق مهاجم مانشستر سيتي، النجم النرويجي إرلينغ هالاند رقما قياسيا جديدا في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وأصبح هالاند البالغ من العمر 23 عاما، أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا، بهدفه في شباك لايبزيغ الألماني،في المباراة التي أنهاها أشبال غوارديولا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن هالاند من الوصول إلى هدفه الـ40 في 35 مباراة فقط ليحطم بذلك رقم رود فان نيستلروي البالغ 45 مباراة.

ويحتل كيليان مبابي المركز الثالث كأسرع لاعب يصل لهذا الرقم، حيث احتاج 59 مباراة، في حين احتاج اثنان من أفضل الهدافين وهما ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي 61 مباراة.

ويأتي الرقم الجديد لهالاند، بعد أيام قليلة من تحطيمه للرقم القياسي لأسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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