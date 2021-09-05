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رياضة

رقم قياسي عالمي في عدم الخسارة لِإيطاليا

علي بهلولي
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رقم قياسي عالمي في عدم الخسارة لِإيطاليا

حطّم منتخب إيطاليا لِكرة القدم سهرة الأحد رقما قياسيا عالميا، مُرادفا لِخوض 36 مباراة دولية مُتتالية بِلا خسارة.

جاء ذلك بعد تعادل إيطاليا سلبا مع المضيف السويسري، في مباراة لُعبت ضمن إطار الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022، عن منطقة أوروبا.

وكان منتخب إيطاليا يشترك مع البرازيل وإسبانيا، في رقم “35” مباراة دولية مُتتالية بِلا خسارة، قبل أن ينفرد بِهذا الامتياز العالمي.

ومنذ خسارتهم بِهدف لِصفر أمام البرتغال في الـ 9 من أكتوبر 2018، بِرسم منافسة دوري الأمم الأوروبية. خاض أشبال الناخب الوطني الإيطالي روبيرتو مانتشيني 36 مباراة دولية مُتتالية (بِاحتساب مواجهة سويسرا)، دون أن يسقطوا في فخّ الخسارة.

وبِخصوص المنتخب الوطني الجزائري، فقد أجرى 28 مباراة دولية بِلا خسارة. مُتسيّدا اللائحة إفريقيا.

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