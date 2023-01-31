رقم قياسي في تاريخ “الشان” لِرجال بوقرة

حطّم المنتخب المحلّي الجزائري لِكرة القدم مساء الثلاثاء رقما قياسيا، في تاريخ بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

ومعلوم أن بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين منافسة تابعة لـ “الكاف”، انطلقت بِكوت ديفوار عام 2009، فيما تحتضن الجزائر هذه الأيّام النّسخة السّابعة.

وبِخوضه مباراة النيجر في نصف نهائي “شان” 2023، بات محلّيو “الخضر” المنتخب الوحيد الذين لعب 5 مقابلات مُتتالية في هذه البطولة دون أن تهتزّ شباكه.

وكان رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة قد فازوا على كلّ من: ليبيا وإثيوبيا والموزمبيق وكوت ديفوار بِنتيجة واحدة (1-0)، ثمّ انتصروا على النيجر بـ (5-0).

وحمل الرّقم القياسي السابق المُرادف لِأربع مقابلات دون أن تتلقّى الشباك هدفا واحدا، منتخبا الكاميرون في طبعة السودان 2011، وزامبيا في استحقاق رواندا 2016، لكنّهما ودّعا السّباق في البطولتَين بعد المواجهة الرّابعة.