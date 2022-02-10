رقم قياسي لا يحمله سوى محرز وميسي وأغويرو

حقّق النجم الجزائري رياض محرز رقما قياسيا سهرة الأربعاء، مُنضمّا إلى لائحة مُصغّرة تحمل في جوفها اسمَي الأرجنتينيَين ليونيل ميسي وسيرجيو أغويرو.

ويتعلّق الأمر بِتسجيل 7 أهداف في 7 مقابلات متتالية، تحت إمرة المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا. استنادا إلى أحدث تقرير لِوكالة الأنباء الأمريكية “أسوشيتد برس”.

وتمكّن الجناح محرز من زيارة الشباك في المقابلات السبع الأخيرة لِفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك ما بين مواجهة لايبزيغ الألماني في رابطة أبطال أوروبا، سهرة الـ 7 من ديسمبر الماضي، ومباراة برينتفورد في كأس إنجلترا سهرة الأربعاء.

وكان المهاجم ليونيل ميسي قد حطّم هذا الرّقم، ولِمصلحة فريق برشلونة الإسباني، وتحت إشراف المدرب جوسيب غوارديولا، على مرّتَين: في فترة ما بين أكتوبر ونوفمبر 2010، وما بين فيفري ومارس 2012.

أمّا المهاجم سيرجيو أغويرو، فهزّ الشباك في 7 مقابلات متتالية لِفريق “الأزرق السّماوي”، وتحت إمرة المدرب غوارديولا، ما بين آخر مباراة لِبطولة إنجلترا نسخة 2018-2019، وسادس مواجهة من بداية الموسم الموالي 2019-2020.