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رياضة

رقم قياسي لبن زيمة في كأس العالم للأندية

عمر سلامي
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رقم قياسي لبن زيمة في كأس العالم للأندية
ح.م
كريم بن زيمة

قاد كريم بن زيمة، نادي اتحاد جدة السعودي، للفوز على أوكلاند سيتي بثلاثية نظيفة، ضمن الدور الأول من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وسجل بن زيمة الهدف الثالث في المباراة في د40، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبهذا الهدف، وصل نجم فريق الاتحاد إلى هدفه الخامس في كأس العالم للأندية، ليعادل عدد أهداف الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغواياني لويس سواريز.

وبات بن زيمة أول لاعب في مونديال الأندية على مر التاريخ ينجح في هز الشباك في 4 نسخ مختلفة من البطولة، إذ سبق وأن سجل بقميص نادي ريال مدريد الإسباني خلال أعوام 2014 و2016 و2022.

وتأهل نادي اتحاد جدة للدور الثاني كأس العالم الأندية الجارية بالسعودية، ليواجه هذا الجمعة منافسه الأهلي المصري، بطل رابطة أبطال إفريقيا في الموسم الماضي.

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