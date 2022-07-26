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رياضة

رقم قياسي لـ “أوكيجة” في البطولة الفرنسية

علي بهلولي
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رقم قياسي لـ “أوكيجة” في البطولة الفرنسية

يحمل حارس المرمى الدولي الجزائري ألكسندر أوكيجة رقما قياسيا، في البطولة الفرنسية للقسم الثاني.

ويعود تاريخ هذا الرّقم إلى الثاني من ديسمبر 2005، لمّا لعب الحارس أوكيجة مع فريقه غونيون ضد المضيف نادي مونبلييه، بِرسم منافسة بطولة القسم الثاني الفرنسي.

ودخل الحارس أوكيجة إلى أرضية الميدان بديلا عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان بِعمر 17 سنة و136 يوما.

وبِخوضه هذه المواجهة، حاز ألكسندر أوكيجة رقما قياسيا، مُرادفا لِأصغر حارس مرمى يلعب مباراة في بطولة القسم الثاني الفرنسي. كما ذكره الموقع المحلّي “سوسيو- أف سي ماتز”، الثلاثاء.

وفي المباراة ذاتها، كان فريق غونيون يضمّ أيضا في صفوفه المدافع مجيد بوقرة، والمدرب الحالي لِمنتخب المحلّيين، الذي شارك أساسيا وخاض كامل أطوار مواجهة مونبلييه.

وما زال الحارس ألكسندر أوكيجة (34 سنة) يرتبط مع نادي ماتز الفرنسي بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2018 وتنقضي في الفصل ذاته من عام 2023. مع الإشارة إلى أن هذا الفريق نزل مُؤخّرا إلى بطولة القسم الثاني.

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