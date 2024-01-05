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رياضة

رقم قياسي لـ “بن سبعيني”

علي بهلولي
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رقم قياسي لـ “بن سبعيني”
ح.م

انفرد اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني سهرة الجمعة، بِصدارة لائحة المدافعين الهدّافين في تاريخ المنتخب الوطني.

وأمضى مدافع نادي بوروسيا دورتموند الألماني ثنائية لِمصلحة “الخضر”، في المواجهة الودّية أمام الفريق المحلّي الطوغولي.

ورفع بن سبعيني غلّته إلى 8 أهداف، بعد أن شارك في 59 مباراة دولية بِزيّ “مُحاربي الصّحراء”.

وكان ابن قسنطينة يشترك في الصّدارة مع المدافع المتقاعد عنتر يحي، الذي نزل إلى المركز الثاني بِرصيد 6 توقيعات.

ويُمكن لِرامي سبعيني تعزيز صدارته لاحقا، ذلك أنه بِعمر 28 سنة فقط، فضلا عن قلّة لاعبي الخطّ الخلفي في المنتخب الوطني أو أندية البطولة مَن يميلون إلى هواية هزّ الشّباك.

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