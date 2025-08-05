رقم قياسي للمنتخب المحلي وبوقرة في تاريخ “الشان”

حطّم المنتخب المحلي الجزائري لكرة القدم ومدربه مجيد بوقرة رقما قياسيا، في بطولة إفريقيا لِهذه الفئة.

جاء ذلك بعد فوز رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة بِنتيجة (0-3) على المنافس الأوغندي.

وأمسى محليو “الخضر” أول منتخب في مسابقة “الشان” يخوض 7 مقابلات متتالية، دون أن تهتز شباكه ولو مرّة واحدة.

وهكذا وفي النسخة السابقة عام 2023، فاز محليو “الخضر” على كل من ليبيا وإثيوبيا والموزمبيق بِنتيجة واحدة (1-0)، وفي ربع النهائي تجاوزوا عقبة كوت ديفوار بِنفس الحصيلة، ثم أبعدوا النيجر بـ (5-0)، وأخيرا تعادلوا مع السنيغال سلبا في الـ 120 دقيقة. قبل أن يفوزوا على أوغندا مساء الإثنين.

واللافت أن المدرب بقي التقني نفسه ممثلا في مجيد بوقرة.

وكان الرقم السابق بحوزة المنتخب المحلي الكاميروني، وذلك بِستّ مقابلات متتالية دون أن تتلقّى شباكه هدفا. حيث فاز في نسخة السودان 2011 على كل من الكونغو الديموقراطية (2-0) ومالي (1-0) وكوت ديفوار (2-0) تواليا، وتعادل مع أنغولا سلبا في ربع النهائي (أُقصي بِركلات الترجيح). وفي طبعة جنوب إفريقيا 2014 غاب، وفي استحقاق رواندا 2016، فاز على أنغولا (1-0) وتعادل سلبا مع إثيوبيا، قبل أن تهتز شباكه أمام الكونغو الديموقراطية رغم الفوز (3-1).

وكانت تظاهرة بطولة إفريقيا للاعبين المحليين قد انطلقت في عام 2009، ونُظّمت إلى غاية الطبعة الحالية 8 نسخ.