رقم قياسي لمحمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

قاد النجم المصري محمد صلاح ناديه ليفربول للفوز على منافسه أتلتيكو مدريد الإسباني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفاً وصنع آخر، حيث قدم تمريرة حاسمة إلى زميله أندرو روبرتسون، الذي سجل الهدف الأول لفريقه في د4 .

ووقع نجم ليفربول محمد صلاح الهدف الثاني في د6، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد مساهمته بثنائية أمام أتلتيكو مدريد، أصبح صلاح أول لاعب في “دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ يصنع هدفاً ويحرز آخر في أول 6 دقائق من مباراة لفريق إنجليزي، وفقاً لموقع “أوبتا” المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

وسجل صلاح ظهوره رقم 74 في دوري أبطال أوروبا بقميص ليفربول، ليتجاوز ستيفن جيرارد ويصبح ثاني أكثر لاعب مشاركة في البطولة الأوروبية بتاريخ النادي، خلف جيمي كاراغر الذي يمتلك 80 مباراة.