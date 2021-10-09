رقم قياسي لِبلماضي في تاريخ مدربي “الخضر”

حطّم الناخب الوطني جمال بلماضي رقما قياسيا على مستوى العارضة الفنية لـ “الخضر”، بعد فوز أشباله بِنتيجة (6-1) على نظرائهم من النيجر سهرة الجمعة.

وبات بلماضي أوّل مدرب لـ “محاربي الصّحراء” يُحرز 23 انتصارا بعد خوض 33 مباراة. كما جاء في إحصائيات للموقع الفرنسي “ستات فوت”. الذي أضاف أن التصنيف يشمل التقنيين الذين درّبوا “الخضر” في 10 مقابلات دولية على الأقلّ.

واستنادا إلى الرّقم المُشار إليه أعلاه، حاز بلماضي نسبة 69.7%. وبِعبارة أخرى فاز هذا المدرب “الدّاهية” بِأكثر من ثُلثَي مقابلاته على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني.

وبِانتصار تلاميذه على نظرائهم من النيجر سهرة الجمعة، لعب منتخب بلماضي 30 دولية متتالية بِلا هزيمة.

وتموقع في المركز الثاني التقني كريستيان غوركوف، بِنسبة 61.9%.