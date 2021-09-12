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رياضة

رقم قياسي لِهذا اللاعب الجزائري في إيطاليا عمره 27 سنة

علي بهلولي
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رقم قياسي لِهذا اللاعب الجزائري في إيطاليا عمره 27 سنة

بات المدافع الدولي الجزائري محمد فارس، الأحد، أوّل لاعب يُسجّل هدفَين على الأقلّ لِمصلحة فريق جنوة، في أوّل مباراة له مع النادي الإيطالي، منذ موسم 1994-1995.

جاء ذلك استنادا إلى ما نشره الموقع العالمي “أوبتا”، المُختصّ في الإحصائيات الرياضية.

وكان محمد فارس قد أمضى ثنائية أمام المضيف نادي كالياري، وساهم في حصد انتصار بِنتيجة (2-3)، في أوّل مباراة له مع فريق جنوة الإيطالي، مساء الأحد.

وفي تصريحات أدلى بها للصحافة الإيطالية بعد نهاية هذه المباراة، التي لُعبت في إطار منافسة البطولة المحلية، قال محمد فارس: “لم أكن لِأحلم بِمثل هذا الظهور المجنون لِأوّل مرّة! نأمل أن نستمرّ على هذا المنوال لِأنّنا نمتلك الصفات اللازمة لإنقاذ أنفسنا. اليوم أنا سعيد بِالأهداف والفوز”.

وأضاف المدافع الجزائري: “بِخصوص تسجيلي بِالرّأس؟ أحاول أحيانا. اليوم حدث ذلك مرّتين! النقاط الثلاث مُهمّة لأنّها جاءت ضد منافس قوي. مع هذه المجموعة سوف نذهب بعيدا بِالتأكيد”.

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